高雄阿伯臨老「暈船」 陌生女遊說買翡翠投資遇警夢醒

高雄63歲的蔡姓男子，遇陌生女加Line成好友，女方噓寒問暖，讓蔡男心花怒放，臨老「暈船」，聽信女方買翡翠珠寶投資，現買現賺，到郵局臨櫃匯款時，因匯款帳戶已有6人被騙，行員和警方勸阻，讓蔡男如夢初醒，打消匯款。

鳳山警分局文山所警員徐昌宏、警員徐浚騰，前天上午10時許，執行巡邏勤務，接獲轄區郵局通報有民眾疑似遭詐騙，趕抵現場了解。

警方抵達後，郵局襄理告知蔡姓男子欲臨櫃匯款26820元，關懷詢問後，蔡男表示，未曾謀面的女子介紹他投資珠寶，覺得可疑才報警。

警方趨前關切蔡男，蔡當下表示，在網路見有人販售翡翠，打著「產地緬甸輸入」的宣傳口號，後來和一名女子互加LINE聯絡後，女方早晚傳訊噓寒問暖，後來介紹他可投資「緬甸翡翠」，並出示「國際珠寶協會認證」的證書，強調現買現賺。