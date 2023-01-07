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高雄阿伯臨老「暈船」 陌生女遊說買翡翠投資遇警夢醒
高雄63歲的蔡姓男子，遇陌生女加Line成好友，女方噓寒問暖，讓蔡男心花怒放，臨老「暈船」，聽信女方買翡翠珠寶投資，現買現賺，到郵局臨櫃匯款時，因匯款帳戶已有6人被騙，行員和警方勸阻，讓蔡男如夢初醒，打消匯款。
鳳山警分局文山所警員徐昌宏、警員徐浚騰，前天上午10時許，執行巡邏勤務，接獲轄區郵局通報有民眾疑似遭詐騙，趕抵現場了解。
警方抵達後，郵局襄理告知蔡姓男子欲臨櫃匯款26820元，關懷詢問後，蔡男表示，未曾謀面的女子介紹他投資珠寶，覺得可疑才報警。
警方趨前關切蔡男，蔡當下表示，在網路見有人販售翡翠，打著「產地緬甸輸入」的宣傳口號，後來和一名女子互加LINE聯絡後，女方早晚傳訊噓寒問暖，後來介紹他可投資「緬甸翡翠」，並出示「國際珠寶協會認證」的證書，強調現買現賺。
蔡男說，只投資2萬餘元，錢不多，想說買看看而已，警方請派出所同仁查詢匯款單上賣家所提供的帳號，發現帳戶早已被通報成警示帳戶，且已有6名被害人報案，警方勸阻蔡男帳戶是詐騙，不能匯錢，蔡男才恍然大悟，感謝警方保住他的荷包。
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