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寒冬送暖！高齡身障母女失生計　警所長勤奔走助過關

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖區一對身障母女相依為命，女兒狀況卻惡化無法就業，生活陷入困境，轄區員警查訪時發現該情況，主動協助尋求社會資源介入，期盼紓解弱勢母女生活困境。

據悉，77歲華姓老婦行動不便，領有身障手冊，年輕早產女兒，導致女兒智能及認知有障礙，原本還能從事較單純工作維生，但近年女兒身障情況惡化，已無法外出就業工作，母女倆頓失生計。

轄區內湖派出所所長陳奕安及員警平日查訪時知悉華姓母女狀況，發現2人弱勢狀況嚴重，急需社會資源協助，遂主動多方奔走，尋求社福單位介入協助，近日終於獲得里長協助，為母女倆申請急難救助補助，又有民間社福團體願意提供補貼及物資，要幫助母女倆度過難關。

員警及內湖里里長許昌華1月4日拜訪華姓老婦時，見警方、里長及民間單位熱心協助，華婦不禁落淚，不斷表達感謝社會各界幫忙。

警方表示，員警平時除了結合各項勤業務執行，也不定期關懷訪視弱勢家庭，主動探訪轄區弱勢家庭及低收入戶，積極協助申請急難救助等措施，幫助弱勢家庭度過難關。

員警、里長到華婦家中關懷協助。記者李隆揆／翻攝
員警、里長到華婦家中關懷協助。記者李隆揆／翻攝
員警、里長到華婦家中關懷協助。記者李隆揆／翻攝
員警、里長到華婦家中關懷協助。記者李隆揆／翻攝

弱勢家庭 內湖

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