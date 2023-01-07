高雄球棒隊又現身砸店 警方逮6人查辦

高雄市出現「球棒隊」聚眾砸店，昨天凌晨1輛轎車在苓雅區來回衝撞某商家，撞破鐵捲門，立即有10多名黑衣男子分持棍棒衝上砸店，警方據報循線逮捕6名涉案男子，詢後依毀損、妨害秩序罪送辦，並追緝其他在逃涉案人。

據了解，吳姓男子（24歲）與遭砸的科技公司員工胡姓男子（25歲），疑為了在買賣衣飾，在網路群組鬧翻互嗆輸贏，昨天凌晨2點30分許，吳便揪眾到高雄市苓雅區凱旋三路胡服務的公司滋事。葉姓老闆得悉公司遭砸，表示無辜。

吳姓男子涉嫌指揮劉姓男子（22歲），先開車倒車衝撞公司鐵捲門後，另約10多名男子立即持棍棒衝上，砸毀鐵門和屋前設備，其餘有坐7輛車的人則在旁助勢，不久逃逸。

警方據報有人砸店，苓雅警分局馬上動員查緝，到場時滋事的球棒隊已經鳥獸散。

警方報請高雄地檢署指揮，連日追查涉案人，昨天及今天，分別在高雄市三民區、左營區，拘捕涉案的吳姓、劉姓、廖姓（26歲）、楊姓（25歲）、蘇姓（22歲）、郭姓（22歲）等6人，查扣鎮暴槍3支、棍棒5支、西瓜刀1把及手機4支等證物，全案依刑法毀損、妨害秩序罪移送高雄地檢署偵辦。

檢方裁定吳姓、廖姓2男子各1萬交保，其餘4名男子無保請回，諭知6人自1月13日至2月10日，每周須定期向警方報到。