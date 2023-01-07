過年防火看這裡 用電牢記「5不1沒有」

「過年期間防火平安過好年！」，新春過年己屆，最近媒體各類火災頻傳，台塑六輕麥寮管理部為強化防火，今天結合雲林縣消防局「119消防節防火宣導周」在麥寮鄉橋頭國小舉辦防火宣導演練，讓小朋友體驗救火技能，並教導建構不易起火且易於避難的空間，提升學童防火防災及自救的能力。

這項防火演練由第三消防大隊北五分隊義消擔任講師，橋頭國小校長陳仕祥親自帶領小朋友體驗室內消防栓使用及滅火器操作，還有「小火快逃，濃煙關門」的濃煙體驗及「迷你屋濃煙觀察箱」、「連動式住宅用火災警報器」、「防範一氧化碳中毒宣導」與雲梯車搭乘，小朋友感到新鮮刺激。

環保署環境事故技術小組麥寮隊也介紹各類防毒防護用具，美麗的防火姐姐也教大家火災發生緊急應變，與麥寮鄉公所發送各種防火宣導品，小朋友防火闖關，體驗一日消防員，好玩有趣，寓教於樂。

第三大隊大隊長陳岳謄表示，「建構不易起火且易於避難的空間」即在事故發生前就應該開始防火了，一個小動作冷靜的判斷就可能爭取存活機會，從小建立正確防火知識，一生受用。

陳岳謄提醒民眾用電牢記「5不1沒有」，「不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭插座不潮溼污損」、「電源插座不用就拔掉」、「電器周圍不放可燃物」、「沒有商品安全標章(CNS)的電器不用」。