影／「叔叔竟是女的」情侶車手領1百萬 員警一問就露餡

李姓男子前天偕阮姓女友到新北市板橋區一間銀行櫃提領135萬元，因該帳戶剛遭警示為異常帳戶，轄區板橋警分局派出所員警獲報到場盤問，李男辯稱是叔叔要投資虛擬貨幣，請他幫忙提領，因說詞閃爍，被員警機警識破，並在附近查獲開車接應的童姓男子，警詢後昨將3人依洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，因新北市賴姓男子本月5日上午接獲詐騙集團以假檢警手法詐騙，還威脅若不支付100萬元保證金，會被羈押，賴男嚇得立即到泰山區郵局匯款到詐欺集團提供的國泰世華銀行後埔分行帳戶，事後察覺有異，連忙向林口警分局明志派出所報案。

5日下午，板橋警分局後埔派出所接獲轄內國泰世華銀行通報，疑似有詐騙車手臨櫃欲提領剛被警示為異常帳戶內存款135萬元，員警迅速到場，當場攔查臨櫃提款的李姓男子（22歲）及其女友阮姓女子（21歲）二人。

「你叔叔怎麼是女的？」李男被員警攔下盤問，他辯稱是叔叔要投資虛擬貨幣，叫他幫忙提款，由朋友開車載他們去另一間銀行帳戶轉存，員警要他打電話給叔叔確認所言是否屬實，員警眼尖瞄到李男手機撥打對象竟是女性，反問李男，「你叔叔麼會是女的」，李男還傻傻回說「是啊！」被員警識破當場將二人帶返派出所清查。

警方隨後在銀行附近攔查開著一輛黑色汽車準備接應27歲童姓男子並在三人身上查扣3隻犯案用手機。警詢依詐欺及洗錢防制法將3人移送新北地檢署偵辦。