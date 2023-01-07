信徒搬宮廟22尊神像回家供奉 被依竊盜罪送辦

花蓮富里鄉60歲詹姓男子自稱「獲神明同意」，竟將廟裡22尊神像私自帶回家供奉。神明遭竊消息在網路引起討論，警方主動偵辦，循線在詹男家中找到神像，並依竊盜罪函送法辦。

廟方人員郭義承接受媒體聯訪指出，富里鄉勝安宮開宮60多年，主祀王母娘娘，接獲人員反映，廟裡疑似有神像不見，他到場確認，包括七娘媽、土地公、二郎神君等神像都不見了。

玉里分局富里分駐所長黃正宏今天接受媒體採訪指出，上月22日執行網路巡邏，在臉書社團發現富里鄉勝安宮神像疑似遭竊，便主動偵查。

黃正宏指出，經調閱路口監視器比對，發現19日上午7時許，有輛機車多次來回進出宮廟，涉嫌重大，經查詢車牌後，前往涉嫌人家中查緝，詢問後發現家中神明桌上22尊神像，就是勝安宮遭竊神像。

涉嫌人詹姓男子向警方指出，這些神像是他去廟裡拜拜擲筊，神明同意讓他帶回家供奉，所以才直接搬回家。警詢後，依竊盜罪嫌將詹男函送花蓮地檢署偵辦。