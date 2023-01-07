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7旬老婦遭流浪犬咬傷血流不止 台南警發現及時送醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

7旬張姓老婦昨晚8時25分在台南市南區大同路二段附近散步時，因被流浪犬隻衝出咬傷手肘流血不止，正當焦急無措時，幸遇台南市警六分局巡邏員警協助，及時送醫救治。

台南市警六分局指出，大林派出所巡佐李文中、警員黃健彰昨晚擔服晚間8時至10時巡邏勤務時，巡邏經過大同路二段前發現張婦揮手向警車求助，且左手用衛生紙按壓右手肘，神色焦急慌張，李、黃2人察覺有異，立即下車關心查看。

張婦表示，當天晚上她徒步外出散步，返家途中突被流浪犬隻咬傷手肘，血流不止，因為傷口咬痕深度極深，一時驚惶，不知如何是好，適逢巡邏員警執勤經過，遂予求助。

由於老婦傷口嚴重，基於安全考量，李、黃2人先將她攙扶至人行道上休息，並迅速通知消防局119送醫救治，避免憾事發生。

警六分局長許敏能表示，家中如有老年長輩，外出時最好要有人陪伴照顧，也呼籲民眾遇到類似緊急救護情況，也可撥打119專線請求協助，救護車上有專業的救護人員和設備，能提供更周全的醫療救護。

張姓老婦表示，當天晚上她徒步外出散步，返家途中突被流浪犬隻咬傷手肘，血流不止，因為傷口咬痕深度極深。圖／讀者提供
張姓老婦表示，當天晚上她徒步外出散步，返家途中突被流浪犬隻咬傷手肘，血流不止，因為傷口咬痕深度極深。圖／讀者提供
張姓老婦昨晚因被流浪犬隻衝出咬傷手肘流血不止，正當焦急無措時，幸遇台南市警六分局巡邏員警協助，及時送醫救治。圖／讀者提供
張姓老婦昨晚因被流浪犬隻衝出咬傷手肘流血不止，正當焦急無措時，幸遇台南市警六分局巡邏員警協助，及時送醫救治。圖／讀者提供

台南 流浪犬 人行道

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