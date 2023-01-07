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影／回收車抓斗式吊桿過高拉傾號誌燈桿 2騎士尾後摔傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區吳姓司機，今天中午駕駛一輛資源回收車，行經淡水區中山北路、後洲路口，疑因車斗內「抓斗式吊桿」過高，不慎扯斷路口上方電線，造成一旁號誌桿傾斜，導致尾後兩名機車騎士閃避不及摔傷，所幸送醫急救沒有大礙。

經調查，吳姓男子（46歲）是資源回收車司機，今天中午12時許，他載著滿車資源回收，沿著新北市淡水區中山北路（往三芝方向）行駛，準備到附近一家資源回收場卸貨。

途中他行經中山北路與後洲路口，疑因車斗後方「抓斗式吊桿」過高，不慎扯斷路口上方電線，造成一旁號誌燈向下傾倒。事發當下，尾隨資源回收車後方的白姓男騎士（36歲）、江姓女騎士（22歲）因閃避不及自滑摔傷，所幸兩人送醫後並無大礙。

轄區警方獲報到場，先封道管制交通，直到今天下午1時許排除交通事故，持續封閉傾倒號誌桿車道，以利台電、交通局工程小組，派員搶修。

肇事司機吳男雖沒酒駕，但針對其車斗後「抓斗式吊桿」過高，拉扯電線導致號誌傾倒部分，警依道路交通管理處罰條例第30條之規定，開處吳男3000元以上1萬8000元以下罰鍰，另追究其肇事原因及相關責任。

新北市淡水區吳姓資源回收車司機，今天中午行經淡水區中山北路、後洲路口，疑因車斗內「抓斗式吊桿」過高，不慎扯斷路口上方電線，造成一旁號誌桿傾斜。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓資源回收車司機，今天中午行經淡水區中山北路、後洲路口，疑因車斗內「抓斗式吊桿」過高，不慎扯斷路口上方電線，造成一旁號誌桿傾斜。記者曾伯愷／翻攝
今天下午1時許事故排除，警持續派人交管，以利工程人員搶修。記者曾伯愷／翻攝
今天下午1時許事故排除，警持續派人交管，以利工程人員搶修。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓資源回收車司機，今天中午行經淡水區中山北路、後洲路口，疑因車斗內「抓斗式吊桿」過高，不慎扯斷路口上方電線，造成一旁號誌桿傾斜。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓資源回收車司機，今天中午行經淡水區中山北路、後洲路口，疑因車斗內「抓斗式吊桿」過高，不慎扯斷路口上方電線，造成一旁號誌桿傾斜。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓資源回收車司機，今天中午行經淡水區中山北路、後洲路口，疑因車斗內「抓斗式吊桿」過高，不慎扯斷路口上方電線，造成一旁號誌桿傾斜。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓資源回收車司機，今天中午行經淡水區中山北路、後洲路口，疑因車斗內「抓斗式吊桿」過高，不慎扯斷路口上方電線，造成一旁號誌桿傾斜。記者曾伯愷／翻攝

資源回收 淡水

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