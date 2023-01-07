男欲匯百萬員警關懷 未料詐欺被害人變加害人

黃姓男子日前到銀行要匯100萬元至指定帳戶，員警到場關懷時發現黃男帳戶是遭警示的詐欺人頭戶，雖黃男稱自己也是詐欺被害人，否認詐取他人財物，仍遭警方依法逮捕。

警方調查，44歲黃男日前到台北市松山區一處銀行準備匯出100萬元，因額度較大，通報員警到場關懷，未料，黃男金融帳戶已遭警示，不久前曾涉及詐騙，彰化有民眾遭「假投資」詐騙後，依指示匯款到黃男帳戶。

黃男聽員警說明，一臉錯愕自稱同為詐欺被害人，他在網路上認識陌生網友，欲向他購買畫作，但對方供稱要提供作畫材料費，需要黃男提供金融帳戶，收取100萬元款項後匯至指定帳戶，材料費便會匯進黃男帳戶。

由於黃男帳戶先前早已遭人報案警示，黃男確有涉犯詐欺罪之嫌，員警當場逮捕黃男，查扣其手機、金融帳戶存簿、匯款申請書及5萬元現金，詢後依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌將黃男送辦，持續追查同案共犯。

警方提醒，詐騙集團常利用民眾急需用錢心態，詐取民眾帳戶，讓民眾淪為詐欺共犯，切勿輕信標榜「輕鬆」「高獲利」的打工訊息，若有詐騙問題可撥打110或165專線查證。