22尊神像不翼而飛 警查出信徒私自「請」回家竊盜送辦
花蓮富里鄉一名60歲詹姓男子到宮廟參拜，竟私自將22尊神像請回家供奉，玉里警方得知消息積極偵辦循線查獲，警詢後將詹嫌依竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
位於富里鄉的勝安宮建廟60多年，主祀王母娘娘，廟內供奉有多尊神像。廟祝郭義承說，上月22日一早，主委發現好多尊神像不翼而飛，趕緊叫他去察看。他對廟內神像瞭如指掌，數了一數，發現包括土地公、二郎神君等多達22尊神像，全數被人抱走。
玉里警分局富里分駐所長黃正宏說，上月22日執行網路巡邏時，從臉書社團得知訊息，積極展開偵辦，經調閱路口監視器比對，發現19日上午7時許，有一輛普通重型機車頻繁來回進出宮廟，涉嫌重大，經查詢車牌號碼，掌握60歲詹姓男子涉嫌重大。
警方隔天到詹姓男子住處，發現家中擺了兩張圓桌，擺滿22尊勝安宮遭竊神像，還設香爐燃香供奉，依規定查扣，並將詹嫌帶回所內釐清案情。詹嫌坦言，事先擲筊獲得神明同意，才將眾神尊「請」回家供奉。警詢後，依竊盜罪嫌送辦。
勝安宮表示，廟內開宮60多年，也有信徒請來神尊供奉，目前奉祀觀音媽、三山國王、土地公、太子爺等眾多神尊，信徒若真的想把神像請回家，除了擲筊獲得神明同意，也必須向廟方主委請示，否則廟方都不知道神像就被請走，這樣的作法不對。
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