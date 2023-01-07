影／金髮美女荷官引注目 警登門查緝破職業賭場逮14人

新北市馮姓男子找來陳女擔任荷官，在新莊區一棟民宅內經營德州撲克職業賭場，開幕一個禮拜，就因陳女鵝蛋臉、美艷姿色在業界風傳，引起警方注意。昨天（6日）警方持搜索票入內，當場查扣上百萬賭資、籌碼，連同在場14人並帶回偵辦，警詢後依賭博罪移送4人，另7名賭客則依社維法裁罰。

經調查，陳姓女荷官（30歲）頂著一頭金色捲長髮，鵝蛋臉的她，身材姣好、穿著火辣，在雙北業者頗有盛名。日前馮男（33歲）看中陳女「專業」找來當荷官，與葉男（25歲、負責把風及帶客）鄭男（24歲、負責帶客）等人，在新北市新莊區一處民宅內開起德州撲克職業賭場，不少賭客慕陳女名義而來。

陳女名聲過響，引起轄區警方注意，派員埋伏監控數日，於昨天（6日）見時機成熟手持搜索票衝入。只見在場賭客見警到場，欲起身逃躲。大批警力包圍，當場喝令「趴下！趴下！手舉高！全部不要動！」