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影／金髮美女荷官引注目 警登門查緝破職業賭場逮14人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市馮姓男子找來陳女擔任荷官，在新莊區一棟民宅內經營德州撲克職業賭場，開幕一個禮拜，就因陳女鵝蛋臉、美艷姿色在業界風傳，引起警方注意。昨天（6日）警方持搜索票入內，當場查扣上百萬賭資、籌碼，連同在場14人並帶回偵辦，警詢後依賭博罪移送4人，另7名賭客則依社維法裁罰。

經調查，陳姓女荷官（30歲）頂著一頭金色捲長髮，鵝蛋臉的她，身材姣好、穿著火辣，在雙北業者頗有盛名。日前馮男（33歲）看中陳女「專業」找來當荷官，與葉男（25歲、負責把風及帶客）鄭男（24歲、負責帶客）等人，在新北市新莊區一處民宅內開起德州撲克職業賭場，不少賭客慕陳女名義而來。

陳女名聲過響，引起轄區警方注意，派員埋伏監控數日，於昨天（6日）見時機成熟手持搜索票衝入。只見在場賭客見警到場，欲起身逃躲。大批警力包圍，當場喝令「趴下！趴下！手舉高！全部不要動！」

當場查扣桌面籌碼賭資4350元、抽頭金籌碼3150元、荷官小費籌碼1650元、賭客賭資籌碼19萬9850元、共同賭資籌碼120萬2900元、賭具，連同工作人員、賭客共14人，一併帶回偵辦，警詢後馮、葉、鄭3男、陳女依賭博罪送辦；另7名賭客則依社會秩序維護法移請裁罰。

陳姓女荷官鵝蛋臉、金色捲長髮、身材火辣，吸引不少雙北賭客前來。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女荷官鵝蛋臉、金色捲長髮、身材火辣，吸引不少雙北賭客前來。記者曾伯愷／翻攝
賭具
賭具
陳姓女荷官鵝蛋臉、金色捲長髮、身材火辣，吸引不少雙北賭客前來。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女荷官鵝蛋臉、金色捲長髮、身材火辣，吸引不少雙北賭客前來。記者曾伯愷／翻攝
警方逮場逮捕馮、葉、鄭3男及陳女、7名賭客帶回依法偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警方逮場逮捕馮、葉、鄭3男及陳女、7名賭客帶回依法偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警，警詢後馮、葉、鄭3男、陳女依賭博罪送辦；另7名賭客則依社會秩序維護法移請裁罰。記者曾伯愷／翻攝
警，警詢後馮、葉、鄭3男、陳女依賭博罪送辦；另7名賭客則依社會秩序維護法移請裁罰。記者曾伯愷／翻攝

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