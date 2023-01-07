影／新北首座機能型防災公園啟用 重、輕型救援隊成軍授旗

新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦「安全永續 卓越新北」119消防節誌慶活動，現場不僅有複合救災演練、重型與輕型救援隊成軍授旗、消防及義消績優人員表揚，並展示全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，可在現場立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救民眾生命。

市長侯友宜表示，新北市近4年火災件數大幅下降27%及OHCA康復出院率，自99年3.1%提升至109年達10.71%為最高，到目前已成功救活2077人，六都第一，並連續9年榮獲行政院災害防救演習全國特優，成效斐然，且消防局為精進救護技術，特別購置電動骨針，111年度針對OHCA救護案件應用達35件，存活率更高達13.64%。

新北市位處地震帶，統計111年度全國震度達5級以上之地震高達73件，是921以來年度最多，消防局為強化震災收容能量，超前部署將原有防災公園功能升級，打造十四張歷史公園成為首座機能型防災公園，建置獨立維生儲水槽及緊急發電機，災時可將園內遊憩設施轉換為爐具等17項防災設施，提供1000人、30日的收容能量，災民更可透過園內免費wifi，即時掌握災情資訊。