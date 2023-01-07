影／新北首座機能型防災公園啟用 重、輕型救援隊成軍授旗
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦「安全永續 卓越新北」119消防節誌慶活動，現場不僅有複合救災演練、重型與輕型救援隊成軍授旗、消防及義消績優人員表揚，並展示全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，可在現場立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救民眾生命。
市長侯友宜表示，新北市近4年火災件數大幅下降27%及OHCA康復出院率，自99年3.1%提升至109年達10.71%為最高，到目前已成功救活2077人，六都第一，並連續9年榮獲行政院災害防救演習全國特優，成效斐然，且消防局為精進救護技術，特別購置電動骨針，111年度針對OHCA救護案件應用達35件，存活率更高達13.64%。
新北市位處地震帶，統計111年度全國震度達5級以上之地震高達73件，是921以來年度最多，消防局為強化震災收容能量，超前部署將原有防災公園功能升級，打造十四張歷史公園成為首座機能型防災公園，建置獨立維生儲水槽及緊急發電機，災時可將園內遊憩設施轉換為爐具等17項防災設施，提供1000人、30日的收容能量，災民更可透過園內免費wifi，即時掌握災情資訊。
在震災搜救能力部分，新北市快搜部隊累積日本311大地震及台南維冠金龍大樓倒塌豐富搜救經驗，通過151項評估，取得國家最高級認證之重型救援隊認證，也是全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，可在現場立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救民眾生命。全國首創成立7支輕型救援隊，每隊40名，可於地震衍生複合性災害第一時間大量投入救援，為全台搜救隊能量之最。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言