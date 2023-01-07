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影／新北首座機能型防災公園啟用 重、輕型救援隊成軍授旗

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦「安全永續 卓越新北」119消防節誌慶活動，現場不僅有複合救災演練、重型與輕型救援隊成軍授旗、消防及義消績優人員表揚，並展示全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，可在現場立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救民眾生命。

市長侯友宜表示，新北市近4年火災件數大幅下降27%及OHCA康復出院率，自99年3.1%提升至109年達10.71%為最高，到目前已成功救活2077人，六都第一，並連續9年榮獲行政院災害防救演習全國特優，成效斐然，且消防局為精進救護技術，特別購置電動骨針，111年度針對OHCA救護案件應用達35件，存活率更高達13.64%。

新北市位處地震帶，統計111年度全國震度達5級以上之地震高達73件，是921以來年度最多，消防局為強化震災收容能量，超前部署將原有防災公園功能升級，打造十四張歷史公園成為首座機能型防災公園，建置獨立維生儲水槽及緊急發電機，災時可將園內遊憩設施轉換為爐具等17項防災設施，提供1000人、30日的收容能量，災民更可透過園內免費wifi，即時掌握災情資訊。

在震災搜救能力部分，新北市快搜部隊累積日本311大地震及台南維冠金龍大樓倒塌豐富搜救經驗，通過151項評估，取得國家最高級認證之重型救援隊認證，也是全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，可在現場立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救民眾生命。全國首創成立7支輕型救援隊，每隊40名，可於地震衍生複合性災害第一時間大量投入救援，為全台搜救隊能量之最。

新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練，視察電動車起火搶救。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練，視察電動車起火搶救。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦「安全永續 卓越新北」119消防節誌慶活動。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦「安全永續 卓越新北」119消防節誌慶活動。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦「安全永續 卓越新北」119消防節誌慶活動。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦「安全永續 卓越新北」119消防節誌慶活動。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局重型及輕型救援隊成軍並授旗。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局重型及輕型救援隊成軍並授旗。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園舉辦複合救災演練，展示全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，可在現場立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救民眾生命。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園舉辦複合救災演練，展示全國唯一能在災害現場進行外科手術的隊伍，可在現場立即給予民眾胸、腹部止血，即時挽救民眾生命。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練，展示精良的救災車輛裝備及器材。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練，展示精良的救災車輛裝備及器材。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局重型及輕型救援隊成軍並授旗。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局重型及輕型救援隊成軍並授旗。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練，展示精良的救災車輛裝備及器材。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練，展示精良的救災車輛裝備及器材。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市消防局在新店區十四張歷史公園，也是首座機能型防災公園舉辦複合救災演練。記者王長鼎／攝影

新北市長 地震 侯友宜

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