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影／台中惡火1家5死今招魂 長孫擲7筊才允筊 家屬悲泣

聯合報／ 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影

台中市大里區透天厝民宅昨晨火警，陳姓屋主一家三代5人喪命，僅66歲屋主逃出，今晨被以涉放火罪等裁定羈押。家屬今天中午返回火場為5名死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，現場包括長子、前長媳在內家屬按奈不住情緒，悲從中來，場面哀淒。

昨天的大火，造成62歲屋主妻子、32歲未婚的次子、11歲長孫、38歲長女及7個月外孫經搶救仍不治。屋主警詢稱是燒蛇、熏蛇，說詞顛三倒四；屋主長子認為，其父出現譫妄，「他講的，你能信嗎？」父親警詢筆錄也前後對不起來，連警方都不懂。父親不可能涉案，就算是父親涉案，也不可能告父親，不想追究。

據了解，曹姓長孫目前就讀國小五年級，母親是排灣族，從母姓，父母離異後，平時多數由阿嬤照料。1個多月前曹童生日，陳家小兒子才剛幫他過生日。

家屬今天中午返回火場，為5名死者招魂，由家屬捧著死者靈位，逐一放在火場的門口後，陳姓屋主的長子逐一為死者擲筊，其中他在為兒子擲筊時，二度擲無筊，後由前妻擲筊，仍二次擲無筊，後由女法師擲一次筊，仍擲無筊，最後由男法師再擲筊，才得允筊，家屬看到一直擲無筊，早已泣不成聲，場面哀淒。

台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒。記者趙容萱／攝影
台中市大里區一棟透天厝民宅昨晨火警，消防隊到場救出一家五口，但仍因傷重不治。圖／台中市消防局提供
台中市大里區一棟透天厝民宅昨晨火警，消防隊到場救出一家五口，但仍因傷重不治。圖／台中市消防局提供
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒，穿白衣者為前長媳。記者趙容萱／攝影
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒，穿白衣者為前長媳。記者趙容萱／攝影
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒，穿白衣者為前長媳。記者趙容萱／攝影
台中昨晨火警造成一家5人喪命，家屬今天中午為死者招魂，其中為11歲長孫擲7筊才允筊，場面哀淒，穿白衣者為前長媳。記者趙容萱／攝影
台中市大里區一棟透天厝民宅昨晨火警，消防隊到場救出一家五口，但仍因傷重不治。圖／台中市消防局提供
台中市大里區一棟透天厝民宅昨晨火警，消防隊到場救出一家五口，但仍因傷重不治。圖／台中市消防局提供

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