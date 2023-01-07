快訊

終於！歷經4天、15輪 美眾院挑燈選出麥卡錫擔任議長

獨／新竹棒球場爆偷工減料 監造商艾奕康首度回應了

知名高血壓藥「脈優」確認有卡鐵絲 須回收600萬顆

影／宛如微電影！豐原警防搶演練超逼真 頂樓狙擊手掀討論

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

年節將近，台中市豐原警分局與金融機構進行防搶演練，分局為求逼真，除了陸戰逮捕竊犯劇情外，2名刑警荷槍實彈到頂樓制高點擔任狙擊手任務，並運用空拍機攝影技巧，專人剪輯宣導影片，劇情與質感提升，宛如微電影情節。

豐原警分局表示，宣傳影片劇情描述，豐原區2名瘋玩世足運彩的男子，輸光所有積蓄，眼看過年將近無顏回家過年，竟決定搶劫銀行；2人進入銀行舉槍大喊「不要動搶劫」，一旁行員趁機電話報警、按下警民連線系統警鈴，裝袋行員藉故拖延交付現金時間，警方迅速到場，歹徒見出口已遭員警圍捕，在員警喝令下棄械遭捕。

豐原分局有鑑年關將近，為加強金融機構員工防衛阻詐、防制搶劫的應變能力去年底與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。

民眾春節前夕存提領大筆現金頻繁，豐原警分局除動員警力維護金融機構及民眾存提款安全，另加強反詐騙、搶奪、強盜、竊盜等宣導作為。

豐原分局表示，警方為加強維護金融機構安全的決心及有效遏阻歹徒犯案，除實施阻詐、防搶演練，屆時編排制服及便衣警員加強各金融機構巡守，提升見警率。

也呼籲民眾，年節有存提領大筆現金需求，可向警方申請護鈔服務，豐原分局守護您平安歡喜過好年。

豐原警分局與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局除了陸戰逮捕竊犯劇情外，2名刑警荷槍實彈到頂樓制高點擔任狙擊手任務，並運用空拍機攝影技巧，劇情與質感提升，宛如微電影情節。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局除了陸戰逮捕竊犯劇情外，2名刑警荷槍實彈到頂樓制高點擔任狙擊手任務，並運用空拍機攝影技巧，劇情與質感提升，宛如微電影情節。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局除了陸戰逮捕竊犯劇情外，2名刑警荷槍實彈到頂樓制高點擔任狙擊手任務，並運用空拍機攝影技巧，劇情與質感提升，宛如微電影情節。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局除了陸戰逮捕竊犯劇情外，2名刑警荷槍實彈到頂樓制高點擔任狙擊手任務，並運用空拍機攝影技巧，劇情與質感提升，宛如微電影情節。圖／台中市警察局豐原分局提供

搶劫 空拍機 微電影

延伸閱讀

獨居嬤帶亡夫人形立牌坐中捷改編成微電影 盧秀燕看了數度落淚

水上警分局防搶演練超逼真 員警扮歹徒搶劫驚嚇農會行員

豐原轉運中心新商機 搭車逛市集好便利

竹市警攜手銀行辦防搶演練 槍聲大作太逼真路人急報案

相關新聞

男童找阿公卻意外墜樓亡 警：窗戶未上鎖致憾事

新北市金山地區發生一起3歲男童墜樓死亡案，目擊的鄰居說，聽到「砰」的好大一聲，男童墜落地面動也不動，他的阿公衝回樓下看到...

影／拔起吹風機插頭放入口 6歲女童舌頭3度燒燙傷送醫

新北市新莊區一名6歲女童，周四（5日）晚上9時許，拔起220V吹風機插頭放入口中，舌頭當場燒燙灼傷，痛的女童不斷哀叫求救...

與同寢室友起爭執 兩女生被逼在校門口下跪道歉 鍾東錦留言「0容忍」

苗栗縣兩名專科學校女生疑因與同寢室女同學發生爭執，被對方找來已退學的兩名少年討公道，逼迫在校門口下跪道歉，影片被上傳網路...

新北男「冰箱藏母屍」詐領社福金 士檢偵結起訴

新北市少女遭父親家暴騷擾，與師長聊天時談及「阿嬤在冰箱裡不肯出來」，爆出老婦人死亡多時，卻被兒子並在冰箱，詐領社會補助多...

影／宛如微電影！豐原警防搶演練超逼真 頂樓狙擊手掀討論

年節將近，台中市豐原警分局與金融機構進行防搶演練，分局為求逼真，除了陸戰逮捕竊犯劇情外，2名刑警荷槍實彈到頂樓制高點擔任...

影／小黃火車站排班突暴衝撞廊柱 車頭半毀司機受傷

台東陳姓計程車司機今天中午駕計程車，在台東火車站候客進場時，疑誤踩油門暴衝，衝上人行道撞到廊柱，車尾又衝撞另輛計程車，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。