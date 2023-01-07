影／宛如微電影！豐原警防搶演練超逼真 頂樓狙擊手掀討論
年節將近，台中市豐原警分局與金融機構進行防搶演練，分局為求逼真，除了陸戰逮捕竊犯劇情外，2名刑警荷槍實彈到頂樓制高點擔任狙擊手任務，並運用空拍機攝影技巧，專人剪輯宣導影片，劇情與質感提升，宛如微電影情節。
豐原警分局表示，宣傳影片劇情描述，豐原區2名瘋玩世足運彩的男子，輸光所有積蓄，眼看過年將近無顏回家過年，竟決定搶劫銀行；2人進入銀行舉槍大喊「不要動搶劫」，一旁行員趁機電話報警、按下警民連線系統警鈴，裝袋行員藉故拖延交付現金時間，警方迅速到場，歹徒見出口已遭員警圍捕，在員警喝令下棄械遭捕。
豐原分局有鑑年關將近，為加強金融機構員工防衛阻詐、防制搶劫的應變能力去年底與豐原郵局進行防搶演練，提高民眾與行員機警敏感度。
民眾春節前夕存提領大筆現金頻繁，豐原警分局除動員警力維護金融機構及民眾存提款安全，另加強反詐騙、搶奪、強盜、竊盜等宣導作為。
豐原分局表示，警方為加強維護金融機構安全的決心及有效遏阻歹徒犯案，除實施阻詐、防搶演練，屆時編排制服及便衣警員加強各金融機構巡守，提升見警率。
也呼籲民眾，年節有存提領大筆現金需求，可向警方申請護鈔服務，豐原分局守護您平安歡喜過好年。
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