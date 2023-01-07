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影／小黃火車站排班突暴衝撞廊柱 車頭半毀司機受傷
台東陳姓計程車司機今天中午駕計程車，在台東火車站候客進場時，疑誤踩油門暴衝，衝上人行道撞到廊柱，車尾又衝撞另輛計程車，陳姓司機後腦擦挫傷、生命徵象穩定送醫急救，事故原因警方調查中。
台東縣消防局今天中午接獲報案，台東火車站計程車排班區發生暴衝事件，救護人員到場發現，計程車頭右側撞上人行道廊柱，年約60歲陳姓駕駛後腦勺有約4公分撕裂傷，包紮止血後送醫急救。
被擦撞的孫姓計程車駕駛指出，當時他的客人正在放行李，他則在向客人說明到台東遊程，突然感覺車子被撞擊，開發現陳姓駕駛計程車，不明原因車頭撞在廊柱上、陳在車上疑似受傷。
「可能誤踩油門！」後方排班司機指出，台東車站計程車排班區，必須從外車排班迴轉遶進來，當時看到陳姓駕駛的計程車已經緩慢駛出，車子忽然抖了一下就往前衝，撞擊意外就這麼發生了。
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