影／小黃火車站排班突暴衝撞廊柱 車頭半毀司機受傷

台東陳姓計程車司機今天中午駕計程車，在台東火車站候客進場時，疑誤踩油門暴衝，衝上人行道撞到廊柱，車尾又衝撞另輛計程車，陳姓司機後腦擦挫傷、生命徵象穩定送醫急救，事故原因警方調查中。

台東縣消防局今天中午接獲報案，台東火車站計程車排班區發生暴衝事件，救護人員到場發現，計程車頭右側撞上人行道廊柱，年約60歲陳姓駕駛後腦勺有約4公分撕裂傷，包紮止血後送醫急救。

被擦撞的孫姓計程車駕駛指出，當時他的客人正在放行李，他則在向客人說明到台東遊程，突然感覺車子被撞擊，開發現陳姓駕駛計程車，不明原因車頭撞在廊柱上、陳在車上疑似受傷。