蒙娜麗莎來搶劫 警防搶演練提醒民眾可申請護鈔服務
台北市文山二警分局與「景美區農會」合作舉辦防搶暨攔截圍捕演練，為讓演練各人印象深刻並增加趣味，警方演練的搶匪特地裝扮成蒙娜麗莎，看似溫柔婉約，一進入農會大廳立即亮出手槍、挾持臨櫃提款民眾，並高喊「搶劫、把錢裝進袋內」，威逼行員裝滿現金。
行員為避免傷亡紛紛趴下並伺機按下警鈴，搶匪得手後騎乘機車逃離現場，在不遠處遭接獲通報的線上警網及攔截警力圍捕制伏。
警方說，農曆春節將近，各金融機構、銀樓等財物匯集處所都有大量資金匯入（兌），民眾提領大量現金，可能成為歹徒覬覦下手目標。
藉由實際狀況演練，提高員警接獲報案反應機動性，並強化金融機構緊急應變及自我防衛能力。警方呼籲，民眾如要領用大量現金，請多加使用臨櫃匯款方式或由親友陪同下領款，相互照應，也可向警察機關申請護鈔服務，以確保人身及財物之安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言