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蒙娜麗莎來搶劫 警防搶演練提醒民眾可申請護鈔服務

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山二警分局與「景美區農會」合作舉辦防搶暨攔截圍捕演練，為讓演練各人印象深刻並增加趣味，警方演練的搶匪特地裝扮成蒙娜麗莎，看似溫柔婉約，一進入農會大廳立即亮出手槍、挾持臨櫃提款民眾，並高喊「搶劫、把錢裝進袋內」，威逼行員裝滿現金。

行員為避免傷亡紛紛趴下並伺機按下警鈴，搶匪得手後騎乘機車逃離現場，在不遠處遭接獲通報的線上警網及攔截警力圍捕制伏。

警方說，農曆春節將近，各金融機構、銀樓等財物匯集處所都有大量資金匯入（兌），民眾提領大量現金，可能成為歹徒覬覦下手目標。

藉由實際狀況演練，提高員警接獲報案反應機動性，並強化金融機構緊急應變及自我防衛能力。警方呼籲，民眾如要領用大量現金，請多加使用臨櫃匯款方式或由親友陪同下領款，相互照應，也可向警察機關申請護鈔服務，以確保人身及財物之安全。

警方演練的搶匪特地裝扮成蒙娜麗莎，一進入農會大廳立即亮出手槍、挾持臨櫃提款民眾，並高喊「搶劫、把錢裝進袋內」，威逼行員裝滿現金。記者廖炳棋/翻攝
警方演練的搶匪特地裝扮成蒙娜麗莎，一進入農會大廳立即亮出手槍、挾持臨櫃提款民眾，並高喊「搶劫、把錢裝進袋內」，威逼行員裝滿現金。記者廖炳棋/翻攝
警方演練的搶匪特地裝扮成蒙娜麗莎，一進入農會大廳立即亮出手槍、挾持臨櫃提款民眾，並高喊「搶劫、把錢裝進袋內」，威逼行員裝滿現金。記者廖炳棋/翻攝
警方演練的搶匪特地裝扮成蒙娜麗莎，一進入農會大廳立即亮出手槍、挾持臨櫃提款民眾，並高喊「搶劫、把錢裝進袋內」，威逼行員裝滿現金。記者廖炳棋/翻攝
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警方演練的搶匪特地裝扮成蒙娜麗莎，一進入農會大廳立即亮出手槍、挾持臨櫃提款民眾，並高喊「搶劫、把錢裝進袋內」，威逼行員裝滿現金。記者廖炳棋/翻攝

農會 警察 銀樓

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