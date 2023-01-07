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金髮女荷官藏民宅賭場 警破獲查扣百萬賭資

中央社／ 新北7日電

新北市新莊警分局今天表示，民宅疑設職業賭場，經蒐證後，6日凌晨持搜索票攻堅，查獲4名工作人員及7名賭客，查扣賭資超過新台幣100萬元，依賭博罪嫌移送檢方。

新莊警分局今天表示，日前接獲線報，指稱新莊區某民宅內疑似設置職業賭場，新莊分局偵查隊、中港派出所、中平派出所組成專案小組偵查。

警方調查發現，賭場以金髮美女荷官為招牌，透過口耳相傳招攬生意，工作人員包括馮姓賭場主人、陳姓女荷官、把風的葉姓男子、帶客人的鄭姓男子等4人。

經連日持續蒐證，警方於6日凌晨持法院搜索票一舉攻堅入內控制現場；警方說，賭客見到大批警力衝進，全傻住，女荷官更是一臉驚嚇。

警方表示，查扣桌面籌碼賭資、抽頭金籌碼、荷官小費籌碼、賭客賭資籌碼、共同賭資籌碼超過100萬元、撲克牌等。詢後將賭場工作人員4人依賭博罪嫌，移地檢偵辦，賭客7人依社會秩序維護法移請裁罰。

賭場

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