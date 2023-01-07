彰員警推諉受理民眾詐欺案 遭檢舉署長信箱記1大過

長榮大學馬籍女大生遭性侵殺害爆出員警吃案風波，警政署去年試辦「防制拒絕及推諉受理刑事報案精進指施」3個月，以維民眾報案權益，期間彰化莊姓員警卻用「戶籍轄區」為由推諉受理吳姓女子報案，莊遭記1大過提行政訴訟，法院認為莊推諉具體，警局懲處無違誤，駁回其訴，可上訴。

經查，莊員2021年11月17日在花壇所任職，吳女報案稱遭網路投資群組詐騙要提告詐欺，莊發現她戶籍在大村鄉，就告知吳受理後會轉至他轄，期間有公文往返時間，他轄還要做第2次筆錄，還稱她帳戶有不明資金流入，若有其他被害人報案會被列警示帳戶遭凍結，吳因此改到大村派出所報案。

彰化縣警局發現後，以莊員未受理吳案件，違反「警察機關受理刑事案件報案單一窗口實施要點」、「防制拒絕及推諉受理刑事報案精進指施」，2021年12月30日記莊1大過，莊不服提複審被駁，再向台中高等行政法院提行政訴訟。

莊員主張，他沒拒絕、推諉受理案件事實，自己秉持警察專業立場，將受理報案單一窗口流程跟吳說明，至何處報案一切憑吳決定，也是吳主動問轉移轄區是否耗時、是否做第2次筆錄，莊認為造成吳誤解事後也致電解釋，不能僅單憑吳陳情內容就認定他拒絕、推諉受理案件。

彰縣警局答辯稱，吳女向警政署署長信箱陳情，稱花壇所員警拒絕受理詐欺案，經查莊員告知吳女錯誤的流程，害她情急與知識不對等下，改至戶籍地派出所報案，且警政署考量員警拒絕推諉受理影響民眾權益，2021年9月1日至11月30日試辦3個月精進措施，有違者記1大過、列丙等。

彰縣警局指出，警政署2022年5月9日保障事件審查會提到，民眾所報刑案具急迫性，員警若拒絕推諉恐衍生犯罪未能即時防治，就算受理非所轄事件，應依報案單一窗口要點，受理後移送管轄處理。

彰縣警局說，莊員當時備勤理應協助民眾，卻未依規定受理，嚴重影響吳女權益、財產安全，也沒釐清案件原由，造成吳女對警察推諉受理負面印象，確有重大缺失。