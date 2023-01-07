快訊

終於！歷經4天、15輪 美眾院挑燈選出麥卡錫擔任議長

獨／新竹棒球場爆偷工減料 監造商艾奕康首度回應了

知名高血壓藥「脈優」確認有卡鐵絲 須回收600萬顆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北男「冰箱藏母屍」詐領社福金 士檢偵結起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

新北市少女遭父親家暴騷擾，與師長聊天時談及「阿嬤在冰箱裡不肯出來」，爆出老婦人死亡多時，卻被兒子並在冰箱，詐領社會補助多年，士林地檢署偵結，依偽造文書等罪起訴。

據悉，蔣姓老婦孫女去年因遭父親家暴騷擾，接受學校師長關懷時談及「阿嬤在冰箱裡不肯出來」，師長震驚，警方循線查訪果真發現冰箱內蔣婦遺體，蔣婦兒子到案辯稱，是沒錢安葬母親，否認藏屍詐領社福金。

起訴指出，蔣姓老婦2017年10月25日因病送醫治療後不治，兒子帶回遺體卻未辦理死亡登記等，竟將蔣婦遺體冰入冰箱，2017年及2019年偽造蔣婦印鑑申請低收入戶、弱勢補助、租金補貼、老人健保等社福津貼，3年多期間領獲73萬餘元。

士林地檢署近日偵結，依行使偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴男子，建請法官從一重論處，沒收詐欺所得。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

冰箱 兒子

延伸閱讀

新北公園占地6公頃 28公尺最長溜滑梯就在這

藝人小甜甜控夫家暴 士檢偵結依傷害罪起訴

兒加薪老爸社福資格飛了 承辦人員提解方...生孫子、遷戶籍

律師抄筆記遭檢察官轉列個資法被告 士檢：行政調查有無違法不當

相關新聞

男童找阿公卻意外墜樓亡 警：窗戶未上鎖致憾事

新北市金山地區發生一起3歲男童墜樓死亡案，目擊的鄰居說，聽到「砰」的好大一聲，男童墜落地面動也不動，他的阿公衝回樓下看到...

影／拔起吹風機插頭放入口 6歲女童舌頭3度燒燙傷送醫

新北市新莊區一名6歲女童，周四（5日）晚上9時許，拔起220V吹風機插頭放入口中，舌頭當場燒燙灼傷，痛的女童不斷哀叫求救...

與同寢室友起爭執 兩女生被逼在校門口下跪道歉 鍾東錦留言「0容忍」

苗栗縣兩名專科學校女生疑因與同寢室女同學發生爭執，被對方找來已退學的兩名少年討公道，逼迫在校門口下跪道歉，影片被上傳網路...

新北男「冰箱藏母屍」詐領社福金 士檢偵結起訴

新北市少女遭父親家暴騷擾，與師長聊天時談及「阿嬤在冰箱裡不肯出來」，爆出老婦人死亡多時，卻被兒子並在冰箱，詐領社會補助多...

影／宛如微電影！豐原警防搶演練超逼真 頂樓狙擊手掀討論

年節將近，台中市豐原警分局與金融機構進行防搶演練，分局為求逼真，除了陸戰逮捕竊犯劇情外，2名刑警荷槍實彈到頂樓制高點擔任...

影／小黃火車站排班突暴衝撞廊柱 車頭半毀司機受傷

台東陳姓計程車司機今天中午駕計程車，在台東火車站候客進場時，疑誤踩油門暴衝，衝上人行道撞到廊柱，車尾又衝撞另輛計程車，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。