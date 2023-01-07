新北男「冰箱藏母屍」詐領社福金 士檢偵結起訴

新北市少女遭父親家暴騷擾，與師長聊天時談及「阿嬤在冰箱裡不肯出來」，爆出老婦人死亡多時，卻被兒子並在冰箱，詐領社會補助多年，士林地檢署偵結，依偽造文書等罪起訴。

據悉，蔣姓老婦孫女去年因遭父親家暴騷擾，接受學校師長關懷時談及「阿嬤在冰箱裡不肯出來」，師長震驚，警方循線查訪果真發現冰箱內蔣婦遺體，蔣婦兒子到案辯稱，是沒錢安葬母親，否認藏屍詐領社福金。

起訴指出，蔣姓老婦2017年10月25日因病送醫治療後不治，兒子帶回遺體卻未辦理死亡登記等，竟將蔣婦遺體冰入冰箱，2017年及2019年偽造蔣婦印鑑申請低收入戶、弱勢補助、租金補貼、老人健保等社福津貼，3年多期間領獲73萬餘元。