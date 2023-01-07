影／疑前妻要他搬離 男竟失控跨坐女兒牆

新北市樹林區呂姓男子，兩個月前與前妻離婚，但仍同住一起。周一（2日）下午，兩人疑因前妻要他搬離租處而互起口角，呂男一時情緒失控，竟衝出門外跨坐在女兒牆上揚言輕生，前妻驚見報警協處。警方到場給予安撫，之後趁他重心不穩跌坐地上，立刻衝前關心、檢傷，成功化解一場虛驚。

據了解，呂姓男子（24歲）與前妻同租在新北市樹林區東華街一6樓頂加蓋。兩個月前，兩人因係協議離婚，前妻希望呂男能搬離租處，但呂卻遲遲未搬，兩人因此不時爭吵。

周一（2日）下午1時許，兩人再因搬離問題大吵一架，彼此各持己見氣氛之僵，前妻見他醉語不斷，乾脆進房睡覺。不料，呂男竟情緒失控衝向外頭，跨坐在女兒牆上揚言自殺。其前妻聽到呂男吼叫出來查看，驚見呂男舉動趕緊通報警、消到場協處。

樹林警分局山佳派出所警員黃威涵、方皓獲報，迅速趕抵現場，見呂男跨坐女兒牆口中還喊著「我不想活」警趕緊出聲安撫「你先下來好不好，我們聊個天好不好。」「你先進來，我怕你掉下去，那個椅子很危險，你先下來…..」呂男不從仍喊著「我不要，我不要活了」等話。

不久，呂男一個重心不穩，跌坐到地上，警立刻上前關心「我聽你說，你有甚麼事嗎？」經救護人員檢視呂男身體無恙，但仍預防性協助將其送醫院急救，成功化解一場虛驚，後續將協助聯絡社工，依相關規定通報。

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