與同寢室友起爭執 兩女生被逼在校門口下跪道歉 鍾東錦留言「0容忍」

苗栗縣兩名專科學校女生疑因與同寢室女同學發生爭執，被對方找來已退學的兩名少年討公道，逼迫在校門口下跪道歉，影片被上傳網路引發關注，警方事後掌握兩名涉案少年身分，通知到案調查，將以刑法強制罪嫌函送法辦，苗栗縣長鍾東錦關注此事，在PO文底下留言「校園暴力0容忍」。

影片前晚被PO在臉書社團「黑色豪門企業」後，又被轉PO至「苗栗大小事」，影片錄下兩名女生在校門口被逼下跪鞠躬道歉過程，標註「女子糾紛 找人從校內押到校外逼下跪」等文字引起網友議 論。

竹南警分局後龍分駐所所長楊旭中表示，員警在網路巡邏時發現相關影像，基於保護民眾及學生立場，避免衍生其他危害，立即主動追查，全案將以涉嫌刑法強制罪等函送法辦，提醒民眾如與他人產生衝突，應理性循合法途徑解決，以免誤入囹圄而後悔莫及。

針對這起在校門口逼女學生下跪的風波，校方表示兩名被害女生與同寢室女同學有言語誤會，雖已道歉，但對方認為沒誠意，又找來兩名已被退學的少年到校討公道，逼兩名被害女生在校門口下跪，校內教官當時就發現並喝止，通知警方到場處理。