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與同寢室友起爭執 兩女生被逼在校門口下跪道歉 鍾東錦留言「0容忍」
苗栗縣兩名專科學校女生疑因與同寢室女同學發生爭執，被對方找來已退學的兩名少年討公道，逼迫在校門口下跪道歉，影片被上傳網路引發關注，警方事後掌握兩名涉案少年身分，通知到案調查，將以刑法強制罪嫌函送法辦，苗栗縣長鍾東錦關注此事，在PO文底下留言「校園暴力0容忍」。
影片前晚被PO在臉書社團「黑色豪門企業」後，又被轉PO至「苗栗大小事」，影片錄下兩名女生在校門口被逼下跪鞠躬道歉過程，標註「女子糾紛 找人從校內押到校外逼下跪」等文字引起網友議 論。
竹南警分局後龍分駐所所長楊旭中表示，員警在網路巡邏時發現相關影像，基於保護民眾及學生立場，避免衍生其他危害，立即主動追查，全案將以涉嫌刑法強制罪等函送法辦，提醒民眾如與他人產生衝突，應理性循合法途徑解決，以免誤入囹圄而後悔莫及。
針對這起在校門口逼女學生下跪的風波，校方表示兩名被害女生與同寢室女同學有言語誤會，雖已道歉，但對方認為沒誠意，又找來兩名已被退學的少年到校討公道，逼兩名被害女生在校門口下跪，校內教官當時就發現並喝止，通知警方到場處理。
鍾東錦昨天也關注到這起事件，在PO文下留言「校園暴力0容忍，全案將蕭、邱二人依少年事件處理法及刑法強制罪嫌移送台灣苗栗地方法院少年法庭審理，加強校園巡邏，速查嚴辦。」
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