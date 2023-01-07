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男童找阿公卻意外墜樓亡 警：窗戶未上鎖致憾事

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山地區發生一起3歲男童墜樓死亡案，目擊的鄰居說，聽到「砰」的好大一聲，男童墜落地面動也不動，他的阿公衝回樓下看到時痛哭失聲。警方說，陽台窗戶未上鎖，男童攀爬要找阿公，發生憾事。

金山一名祖父4日晚間10時與年僅3歲的孫子，自外返回7樓住處時，因男童的書包放在機車置物箱忘記拿下樓去取，獨留男童在客廳玩手機，就在短短的幾分鐘時間，男童疑自己開氣密窗墜樓死亡。檢警5日已完成相驗，家屬悲慟不已。

一名目擊者今天說，他當時在店內和多人坐著聊天，突然聽到外面「砰」的好大一聲，跑出去外面看，發現有一個小孩從上面墜落在地上，連動都沒有動，他馬上打電話報案，救護車約5分鐘很快就到了。

另名鄰居表示，男童住7樓，前陽台沒有鐵欄杆，只有氣密窗，當時一直哭著要找阿公，鄰居有聽到掉下去墜落的聲音，發出很大的聲響。

鄰居說，阿公非常疼愛孫子，孫子也非常乖，阿公下來要拿孫子隔天要上課的書包，但上去就沒有看到孫子。阿公下樓看到孫子躺在地上，頓時痛哭失聲，又驚又哭很傷心。

金山警分局金山派出所代理副所長林銀山表示，4日晚上發生男童墜樓，因祖父和孫子一起回家後，祖父又下樓機車上拿男童的書包，因男攀爬至窗戶探找，但沒有上鎖因而墜落，5日已報請檢察官相驗處理。

男童找阿公墜樓亡阿公痛哭失聲，警：窗戶未上鎖致憾事發生。記者游明煌／翻攝
男童找阿公墜樓亡阿公痛哭失聲，警：窗戶未上鎖致憾事發生。記者游明煌／翻攝

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