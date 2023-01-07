影／桃園自來水抽水站管線爆裂淹水 3機車車禍1傷

桃園市龍潭區中正路三坑一處抽水站旁，今天上午突然發生抽水站管線爆裂，造成大量自來水沖擊行經3輛機車發生車禍，20歲李姓女機車騎士不及反應，被爆衝流水沖擊到200公尺處，雙膝及臀部受傷，119出動救護人員給予急救處置，現場大量淹水，通知自來水公司緊急停水搶修，預定中午完成。

桃園市消防局表示，位於龍潭區中正路三坑段的一處抽水站旁的自來水地下管線，今天上午7時34分許 突然發生管線爆裂破管，大量自來水衝出路面，造成當時行經3輛機車騎士來不及反應跌倒，李姓女騎士（20歲）下被沖擊到前方200公尺遠受傷，雙膝及臀部受傷，意識清楚，緊急送醫治療沒有生命危險，另2名機車騎士擦傷拒絕送醫自行離開。