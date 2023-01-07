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影／桃園自來水抽水站管線爆裂淹水 3機車車禍1傷
桃園市龍潭區中正路三坑一處抽水站旁，今天上午突然發生抽水站管線爆裂，造成大量自來水沖擊行經3輛機車發生車禍，20歲李姓女機車騎士不及反應，被爆衝流水沖擊到200公尺處，雙膝及臀部受傷，119出動救護人員給予急救處置，現場大量淹水，通知自來水公司緊急停水搶修，預定中午完成。
桃園市消防局表示，位於龍潭區中正路三坑段的一處抽水站旁的自來水地下管線，今天上午7時34分許 突然發生管線爆裂破管，大量自來水衝出路面，造成當時行經3輛機車騎士來不及反應跌倒，李姓女騎士（20歲）下被沖擊到前方200公尺遠受傷，雙膝及臀部受傷，意識清楚，緊急送醫治療沒有生命危險，另2名機車騎士擦傷拒絕送醫自行離開。
自來水三坑段抽水站附近地下水管線爆裂，自來水公司第二區管理處緊急停及搶修中，目前自來水破管流水切斷，水公司二區處表示，可能是自來水管線老舊，加上可能地震影響爆管，進一步搶修和調查爆管原因。水務局預計至中午解除狀況。
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