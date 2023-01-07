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「媽媽你去報警」 揭賣人頭帳戶集團疑黑吃黑
彰化縣黃姓男子加入販賣人頭帳戶集團，疑似「黑吃黑」被集團首腦囚禁半個多月，本（1）月5日凌晨利用機會Line母親求救，也發簡訊報警，警方到員林市某出租套房逮捕9名人頭帳戶集團成員，訊後依妨害自由等罪嫌移送偵辦。
警方調查，黃男（22歲）為首的販賣人頭帳戶集團收購金融帳戶轉賣，叫黃男（20歲）到台南縣交付15萬元給買金融帳戶的梁姓男子（20歲），事後楊男告訴黃姓首腦沒拿到錢，黃男堅稱已給錢，黃姓首腦認為黃男「黑吃黑」，除了囚禁要他「吐錢」，一名集團成員也日日毆打「教訓」。
黃男被關在套房半個多月，趁人頭帳戶集團成員不注意，5日凌晨line母親「你報警，我在員林市…。」他見還有時間就發簡訊報案「我被關，在員林市…。」警方接獲報案，立刻派員趕到報案地點附近探查，確定有多名男女合租套房，平日行跡可疑，即進入公寓大樓敲門，人頭帳戶集團沒料到警方半夜上門，開門後全部被逮。
員林分局分局長楊志傑今天表示，警方將以「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」為終極目標把詐欺列為查緝重點，年關近屆，民眾應循合法管道向政府相關部門求助疏解難關，不要販售金融帳戶及協助賣金融帳戶，淪為詐騙集團一份子，現在詐騙集團手法凶狠，為虎作倀得不償失。
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