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影／拔起吹風機插頭放入口 6歲女童舌頭3度燒燙傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名6歲女童，周四（5日）晚上9時許，拔起220V吹風機插頭放入口中，舌頭當場燒燙灼傷，痛的女童不斷哀叫求救，童父聽到女兒哭喊聲，趕緊從浴室衝出查看，赫見女童舌頭通紅，嚇得趕緊打電話向消防局求救。警消趕抵檢視，女童舌頭3度燒燙，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，在住新北市新莊區的黃姓女童（6歲），周四（5日）晚上9時許，趁著父親在浴廁盥洗時，將插在延長線一支220V吹風機插頭拔起把玩，不久，便將吹風機插頭處，放進自己嘴巴內。

女童舌頭當場被燙傷，痛得大聲哀嚎求救。黃父聽到女兒哭喊聲，趕緊從浴室衝出查看，驚見女兒舌頭紅腫燒傷，嚇得趕緊打電話向新北市消防局求救。警消獲報派員趕抵，經檢視女童舌頭有3度燒燙傷，趕緊給予生理食鹽水沖洗降溫，旋即送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。

新北市消防局第二救災救護大隊大隊長陳志德呼籲，家中有孩童，家長除應多加注意外，家中電器擺放，也應確定是否置於安全區域，相關通電電器設備，也要放置於孩童不易取得高處，若孩童自行操作電器使用，家長則應在旁陪伴指導，以免發生意外。

新北市新莊區6歲女童，拔起220V吹風機插頭放入口中，造成舌頭3度燒燙傷，所幸送醫後並無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區6歲女童，拔起220V吹風機插頭放入口中，造成舌頭3度燒燙傷，所幸送醫後並無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
6歲女童誤將通完電的220V吹風機插頭放入口中，造成舌頭3度燒燙傷，新北消防局派員趕抵。記者曾伯愷／翻攝
6歲女童誤將通完電的220V吹風機插頭放入口中，造成舌頭3度燒燙傷，新北消防局派員趕抵。記者曾伯愷／翻攝

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