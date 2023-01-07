影／拔起吹風機插頭放入口 6歲女童舌頭3度燒燙傷送醫

新北市新莊區一名6歲女童，周四（5日）晚上9時許，拔起220V吹風機插頭放入口中，舌頭當場燒燙灼傷，痛的女童不斷哀叫求救，童父聽到女兒哭喊聲，趕緊從浴室衝出查看，赫見女童舌頭通紅，嚇得趕緊打電話向消防局求救。警消趕抵檢視，女童舌頭3度燒燙，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，在住新北市新莊區的黃姓女童（6歲），周四（5日）晚上9時許，趁著父親在浴廁盥洗時，將插在延長線一支220V吹風機插頭拔起把玩，不久，便將吹風機插頭處，放進自己嘴巴內。

女童舌頭當場被燙傷，痛得大聲哀嚎求救。黃父聽到女兒哭喊聲，趕緊從浴室衝出查看，驚見女兒舌頭紅腫燒傷，嚇得趕緊打電話向新北市消防局求救。警消獲報派員趕抵，經檢視女童舌頭有3度燒燙傷，趕緊給予生理食鹽水沖洗降溫，旋即送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。