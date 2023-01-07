祖父下樓幫他拿書包 3歲愛孫開氣密窗7樓住處失足墜樓亡

新北市金山地區一名祖父4日晚與年僅3歲的孫子，返回7樓住處時，因男童的書包放在機車置物箱忘記拿下樓去取，留男童獨自在客廳玩手機，男童疑自己開氣密窗墜樓死亡。檢警5日已完成相驗，家屬悲慟不已。

警方調查，這起意外是發生在4日晚間近10時許，消防局獲報，金山地區一棟公寓大樓前有一名男童不明原因從樓上墜樓，撞及6樓的遮雨棚後彈落地面機車旁，緊急送台大醫院金山分院搶救，因傷勢嚴重，仍宣告不治。

警方到場了解，男童是從7樓住處墜落，陽台有加裝氣密窗，案發時是打開的情況，男童疑重心不穩從氣密窗墜落。案發時因雨勢大，警方當時在現場路面並未發現明顯血跡，勘驗7樓住處未發現外力侵入。

男童祖父向檢警表示，案發當時他先將男童帶到樓上後，返回車上拿取東西，返回家中後發現死者已墜樓，悲慟不已。

檢警5日完成相驗，認為男童自行攀爬窗台後意外墜樓死亡，後事由家屬處理。