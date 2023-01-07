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車停路中央警敲窗關切 駕駛竟從副駕逃離結局超展開
高雄陳姓男子昨晨將轎車大喇喇地停在鼎山街路中央，快打警網經過，趨前關切；豈料，陳卻從副駕駛座下車欲逃離，遭警喝斥攔阻，警方聞到他身上飄散K味，在車上查獲K菸、K盤及一小包K毒，陳無法狡辯，當場就逮。
三民二警分局民族派出所長林卓材，昨晨1時許，帶班快打警組，巡經鼎山街時，發現一輛銀色轎車違停於路中央，以為駕駛發生什麼事，趨前關切。
警方敲打車窗時，駕駛陳姓男子（23歲）突然嚇了一跳，警方要求他出示證件受檢，陳卻心虛欲從副駕駛座下車逃離，遭警喝斥攔阻。
陳男下車後，警方聞到他身上散發濃厚K他命味道，車子也滿車K味，經目視發現腳踏墊有黑色香菸盒及K菸，陳原本辯稱不知車內有這些東西，但警方又在車中查獲1小包K毒、K菸及香菸盒有K他命殘渣，陳男百口莫辯，坦承吸毒，警詢後依違反毒品危害防制條例移送裁罰。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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