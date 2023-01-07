台中情侶路上吵架男亂丟交通錐砸車 車主不忍發文了

無辜波及！台中市24歲范男與女友邊散步邊吵架，范盛怒下竟持路旁交通錐砸路旁車輛擋風玻璃，情侶隨後離開。無端被砸車的鍾姓車主報案，更上網發文「你們二個吵架就吵架，不關我的事吧！砸我的車幹嘛，已調監視器報警提告毀損」。警方受理並調閱監視器，范男到案說明，願意賠償。

這起砸車事故發生在本月3日上午8點多，鍾姓車主將愛車停放在豐原區育才街，早上出門卻發現愛車擋風玻璃遭砸，玻璃碎裂出現大片蜘蛛網，氣得報警。

豐原警方受理，鐘男表示沒有無與人結怨或財務糾紛，不明白為何愛車好端端停路旁被砸。鐘昨更氣憤在臉書社團發文「1月4日早晨6：45分 你們二個吵架就吵架，不關我的事吧！砸我的車幹嘛，已調監視器報警提告毀損，如果你在本社團，看到之後該怎麼做 自己看著辦」。

警方調閱監視器影像，通知涉案24歲范男到案說明，范男稱因為當時與女友爭吵，情緒激動才持路邊交通錐不小心毀損路旁車輛擋風玻璃，與鐘男不認識也無仇恨或糾紛，范男願意賠償被害人車損修復費用。