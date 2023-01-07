台中豐原木器工廠暗夜大火 徹夜殘火處理打火兄弟席地坐累癱

昨深夜11點多，台中市神岡區新興北路一處木器工廠竄出火舌，由於廠內堆放大量木板等可燃物，消防局不敢輕忽派出6單位到場，火勢於今晨0點30分撲滅，所幸無人傷亡，但工廠零星竄出殘火，神岡分隊徹夜殘火處理，打火弟兄累癱席地坐小歇。詳細起火原因有待火調科釐清。

台中市消防局昨晚11點58分接獲神岡工廠火警報案，現場為1樓鐵皮鋼構建物，挑高6米，為製作棧板的木器工廠。由於上月底豐原工廠剛發生4死憾事，夜間火警格外觸動消防員敏感神經，附近住戶也相當緊張。

由於廠內存放木材等可燃物，消防局立即調派第一大、神岡、大雅、清泉、豐原分隊、第四大，消防車16輛、救護車1輛、消防人員46名、義消16名，由第一大隊組長黃凱偉帶隊前往搶救。