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門沒關致3隻獒犬咬傷郵差 高市動保處要開罰3到15萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄陳姓郵務士在杉林區送信，遭民宅飼養的3隻獒犬咬傷四肢，高雄市動保處查出飼主未關好大門，造成獒犬咬傷郵差，違反動保法規定，將開罰3萬到15萬元。

陳姓郵務士昨到杉林區公明巷一帶送信，1戶民宅飼養的3隻獒犬突衝出攻擊，咬傷他的手腳當場濺血，據了解這戶人家飼養的獒犬，不是第一次傷人。

動保處表示，獒犬屬於具攻擊性的危險犬隻，依動保動物保護法第20條第2項規定，具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。

但這戶民宅飼主未關好大門，3隻獒犬在未有成年人伴同及未採取適當防護措施下，衝出咬傷郵差，已違反動保法，將依第29條第1項第5款，開罰3萬至15萬元罰鍰。

陳姓郵務士到杉林區送信，遭民宅飼養的3隻獒犬咬傷四肢。記者王昭月／翻攝
陳姓郵務士到杉林區送信，遭民宅飼養的3隻獒犬咬傷四肢。記者王昭月／翻攝

動保法 郵差 寵物

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