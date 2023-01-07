門沒關致3隻獒犬咬傷郵差 高市動保處要開罰3到15萬

高雄陳姓郵務士在杉林區送信，遭民宅飼養的3隻獒犬咬傷四肢，高雄市動保處查出飼主未關好大門，造成獒犬咬傷郵差，違反動保法規定，將開罰3萬到15萬元。

陳姓郵務士昨到杉林區公明巷一帶送信，1戶民宅飼養的3隻獒犬突衝出攻擊，咬傷他的手腳當場濺血，據了解這戶人家飼養的獒犬，不是第一次傷人。

動保處表示，獒犬屬於具攻擊性的危險犬隻，依動保動物保護法第20條第2項規定，具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。