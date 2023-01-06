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違規搜身、洩個資再爆走火 內湖警分局：絕不護短
台北市內湖警分局下屬警所近日風紀案件連環爆，先是男警違規搜身外籍女子，昨爆出警員外洩民眾個資，今午又有警員清槍走火，警方表示，涉嫌違法案件皆全力配合偵辦，員警疏忽部分將加強內部教育。
據悉，康寧派出所1名30多歲男警1月4日盤查1名外籍女子時，未依規定請女警協助，直接自行搜身女子，該女事後不滿，向男警提告性騷擾。
康樂派出所1名40多歲警員，2020年接獲民眾通報，住處旁疑有通緝犯等情資，該員透過警用系統調查後，卻違規洩漏對象資料給民眾，檢調1月5日上門調查。
西湖派出所曾姓警員，今午4時許收勤清槍時，操作不慎誤擊槍械室牆面，所幸現場未釀傷亡，員警事後主動上報，研議懲處。
針對警紀連環爆，內湖分局晚間表示，員警涉嫌不法部分，分局皆全力配合偵辦，絕不護短，執勤疏忽部分，也將持續加強內部教育及管控，避免類似情況發生。
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