影／賓士車推撞臨停車尾 駕駛棄車逃逸警追緝

新北市三重區一輛賓士車，今天下午行經正義南路17號前，不慎推撞前方臨停汽車車尾，造成汽車駕駛鼻子挫、頓傷，賓士車駕駛肇事沒有下車查看，而是棄車攔搭計程車逃逸。目前警方已調閱監視器畫面，正循線追緝肇事駕駛到案說明。

經調查，今天下午2時許，張姓男子（35歲）把一輛汽車臨停在新北市三重區正義南路17號前。不久，一輛賓士車從後面推撞上來，硬聲撞毀張男座車車尾保險桿，強大撞擊力，張男鼻樑撞擊方向盤，受挫、頓傷。