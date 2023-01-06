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影／賓士車推撞臨停車尾 駕駛棄車逃逸警追緝
新北市三重區一輛賓士車，今天下午行經正義南路17號前，不慎推撞前方臨停汽車車尾，造成汽車駕駛鼻子挫、頓傷，賓士車駕駛肇事沒有下車查看，而是棄車攔搭計程車逃逸。目前警方已調閱監視器畫面，正循線追緝肇事駕駛到案說明。
經調查，今天下午2時許，張姓男子（35歲）把一輛汽車臨停在新北市三重區正義南路17號前。不久，一輛賓士車從後面推撞上來，硬聲撞毀張男座車車尾保險桿，強大撞擊力，張男鼻樑撞擊方向盤，受挫、頓傷。
賓士車駕駛肇事後，一度想開車離去，隨後將車緩靠路旁下車，沒有驅前查看而是棄車攔搭計程車逃逸，留下一臉錯愕的被害張男即圍觀民眾。張男沒有酒駕，送醫後並無大礙。目前警方已調閱沿路監視，循線追緝肇逃賓士車駕駛到案說明，將依刑法第185條之4肇事逃逸罪責究辦。
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