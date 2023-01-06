影／海巡苗中彰春節誓師掃蕩 陸船閩平漁號13人驅離出境
春節將至，海巡署第四（苗中彰）巡防區指揮部今天舉辦威力掃蕩誓師大會，另針對扣留越界陸籍漁船「閩平漁號」，其船長一行13人裁處420萬元並沒入漁具，中午12點由特勤隊戒護，海巡艇驅逐離境，守護我國海域安全。
今天威力掃蕩誓師大會邀請財政部關務署台中關、警政署台中港警總隊、海巡隊所轄各安檢所、機動巡邏站、偵搜犬及無人機區隊、線上巡防艇暨苗栗、台中及彰化查緝隊等岸、海、查緝單位。
「春節前擴大執檢暨聯合威力掃蕩」專案任務誓師展現，由第四巡防區指揮部主任潘信吉上校主持，重點要求轄區岸、海單位聯合友軍發揮協同、整合情資力量針對中部地區遠洋、近海水域航行可疑船舶等犯罪熱點及轄境商、漁港入港可疑船筏加強登檢查察。
另針對雷達盲區及監控死角、易搶岸灘頭、岸際及防風林、碉堡、涵洞等利於犯案可用目標，全面清查；並向寒冬捕撈烏魚、鰻苗的漁民宣導，提醒水域安全，注意自身防溺裝備，確保作業平安。
去年11月29日扣留越界陸籍「閩平漁」號，一船13人共處420萬元罰鍰，沒入漁具，今天中午12點由偵防分署特勤隊戒護，海巡艇驅逐離境。
第四巡防區表示，海巡署致力杜絕走私、偷渡等不法活動，近年已有效阻絕豬瘟疫情及防範新冠肺炎經由海域傳染入境，確保國人生命財產安全。
第四巡防區呼籲，民眾若有發現海域、海岸等任何不法情事或發生任何危難等情事，可撥打海巡署免付費報案專線「118」即時通報。
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