貢寮龍洞灣無名男屍 新北警鑑識中心比對DNA助返家

2022年11月12日上午，新北市瑞芳警分局獲報貢寮區龍洞灣驚見一具浮屍，經打撈上岸案發現死者為男性，身體嚴重腐爛，上、下半身著潛水防寒衣，雙腳著溯溪鞋，身上無文件可證明身分；經識人員到場採證，因死者全身腐爛情形嚴重，僅能初步判斷身上無明顯外傷，無法辨識年齡及採集指紋，身上也無身分證明文件，讓辨認身分困難重重。

因浮屍身分不詳，新北市警局鑑識中心運用大數據分析可能失蹤人口，查出浮屍發現前，在去年11月4日曾有民眾向桃園警方報案，指稱47歲何姓男子11月3日到基隆釣魚後失蹤，鑑識中心員警發現民報案所提供失縱何男特徵與發現浮屍的外觀及衣物兩者之間有些許關連。

新北警方連繫何男的4位姊妹並採驗DNA，運用DNA「子子尋子之手足指數」配合粒線體DNA型別鑑定來進行比對，去年12月9日確認身分正是何男，成功幫助家屬找回手足，更順利協助家屬於七旬前認領遺體返家，於去年12月20日交由家屬領回處理善後事宜。