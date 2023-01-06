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宜蘭男撿紅檜、扁柏 遇警欄查心虛開入蘭陽溪床遭逮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

52歲吳姓男子在宜蘭蘭陽溪河床撿十多支珍貴林木紅檜與台灣扁柏，載上小貨車後行經台7線家源橋，警方見他車尾燈未開攔檢，吳見狀竟超速並逆向行駛逃避攔查，企圖甩開警方，不慎駛入蘭陽溪溪床無法移動，警員當場搜出珍貴林木，依侵占罪送辦。

警方指出，三星警分局英士派出所長葉文獻與警員1月4日凌晨巡邏，見小貨車未開車尾燈，直覺有異，才將吳男攔查，並在吳男車上發現林木，羅東林管處和保安警察第七總隊第四大隊偵查小隊共同會勘後，確認為紅檜11支、台灣扁柏7支，為森林法第52條規定的珍貴林木。

警方調查，吳男目前沒有工作，是竊盜慣犯。吳男聲稱自己是在溪床上撿到林木，因害怕而逃避攔檢。警方與林管處查看現場後，確認吳男沒有說謊，並非在國有林班地中盜伐珍貴林木，而是在無主地拾獲，不適用森林法，以刑法侵占罪將吳男移送法辦。

羅東林管處和保安警察第七總隊第四大隊偵查小隊共同會勘後，確認為紅檜11支、台灣扁柏7支，為森林法第52條規定的珍貴林木。圖／警方提供
羅東林管處和保安警察第七總隊第四大隊偵查小隊共同會勘後，確認為紅檜11支、台灣扁柏7支，為森林法第52條規定的珍貴林木。圖／警方提供
吳姓男子在蘭陽溪河床撿拾珍貴林木紅檜與台灣扁柏，因車尾燈故障未開，遭遇巡邏員警攔檢。圖／警方提供
吳姓男子在蘭陽溪河床撿拾珍貴林木紅檜與台灣扁柏，因車尾燈故障未開，遭遇巡邏員警攔檢。圖／警方提供

蘭陽溪 侵占 警察

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