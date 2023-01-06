宜蘭男撿紅檜、扁柏 遇警欄查心虛開入蘭陽溪床遭逮

52歲吳姓男子在宜蘭蘭陽溪河床撿十多支珍貴林木紅檜與台灣扁柏，載上小貨車後行經台7線家源橋，警方見他車尾燈未開攔檢，吳見狀竟超速並逆向行駛逃避攔查，企圖甩開警方，不慎駛入蘭陽溪溪床無法移動，警員當場搜出珍貴林木，依侵占罪送辦。

警方指出，三星警分局英士派出所長葉文獻與警員1月4日凌晨巡邏，見小貨車未開車尾燈，直覺有異，才將吳男攔查，並在吳男車上發現林木，羅東林管處和保安警察第七總隊第四大隊偵查小隊共同會勘後，確認為紅檜11支、台灣扁柏7支，為森林法第52條規定的珍貴林木。