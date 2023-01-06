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文化夜市深夜大亂鬥 只因併桌引發不快
昨天深夜11點多嘉義市文化路夜市一家清粥小菜攤販爆發鬥毆事件，雙方人馬大打出手，現場桌椅亂飛，有名倒地男子還被人狂踹；警方據報趕到，只剩劉姓男子等3人受傷在現場，警方協助送醫。警方初步調查，雙方疑因拉拼桌椅發生不快引發衝突，調閱監視器鎖定涉案車輛偵辦中。
據受傷送醫的年約32歲劉男向警方表示，深夜他們3男2女到這家清粥小菜攤販用餐時，因要併桌而不慎把對方物品弄倒，雙方因而起糾紛，事後即有多人到場與他們理論，隨手拿起安全帽、攤商桌椅等攻擊他和友人林男（31歲）、李男（33歲），導致3人身體多處擦挫傷。
警方於事後調閱周邊監視器，鎖定2輛車輛涉有重嫌，目前已通知動手的3名男子到案說明，將陸續傳喚其他涉案人到案，依照傷害、妨害秩序罪嫌偵辦。
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