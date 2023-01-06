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中信銀行員驚傳淪詐騙共犯 金管會已接獲通報、最重罰5千萬

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網拍清淨機被詐團盯上 騙匯9萬9險再被詐5萬警即阻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區陳姓女子，將一台空氣清淨機上網拍賣，不料，卻被詐騙集團鎖定，誆稱平台需要「簽署金融服務」才能交易，還假冒銀行行員，騙得陳女到透過網路銀行匯出共9萬9千元到指定戶頭，之後又要誆騙陳女匯5萬，陳女察覺有異，向附近銀行詢問，並通知警方協處，陳女才沒被騙匯僅存的5萬元。

經調查，新北市三峽區陳姓女子（29歲）日前整理住家時，將一台沒使用的空氣清淨機上臉書拍賣。沒想到才一放上架，就有自稱「小林」的買家私訊她「已下單購買」但對方誆以需使用蝦皮APP進行交易，同時傳給她一組QR CORD，說是平台「簽署金融服務」才能交易。

陳女沒有多想，點擊QR CORD連結後，立馬接到銀行客服來電，對方以專業術語，讓陳女掉入陷阱，聽從詐團要求操作其網路銀行，陸續匯出兩筆共9萬9千多元，到對方指定帳戶。

詐團件陳女上鉤，再誆以「剛剛操作金額有誤」要她使用第三方支付，將5萬元儲值到戶頭內。這下陳女覺得奇怪，於是一邊與詐團講電話對話，一邊走往附近的銀行洽詢。

臨櫃人員見陳女神色緊張，又不停在與人說電話，判斷陳女應是受騙，於是機警請她按下擴音鍵，聆聽雙方對話一聽，果然陳女是遇上了假行員，立即報警協處。

三峽警分局北大所員警李興群、顏嘉賢趕抵詢問，一聽就知道陳女掉入詐騙圈套，要陳女立刻掛斷電話，向她說明碰到詐騙集團，保住其戶頭僅存5萬元。

三峽警分局長王鴻儒呼籲，年關將近詐騙集團更會結合時事梗，在各大拍賣網站及交友軟體搜尋目標，甚至會亂槍打鳥傳送惡意連結的簡訊，吸引民眾點擊，提醒民眾對於來路不明的網址或是QR CODE千萬不要任意點擊，而陌生來電要求操作網銀及提款機，更不要輕易上當，遇有問題可立即撥打110或165反詐騙專線諮詢。

新北市三峽區陳姓女子，將一台空氣清淨機上網拍賣，卻被詐團假冒行員，騙匯共9萬9千元到指定戶頭，之後又要誆騙5萬，陳女察覺有異，向附近銀行詢問，經警方到場協處，成功勸阻保住陳女僅存5萬餘款。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳姓女子，將一台空氣清淨機上網拍賣，卻被詐團假冒行員，騙匯共9萬9千元到指定戶頭，之後又要誆騙5萬，陳女察覺有異，向附近銀行詢問，經警方到場協處，成功勸阻保住陳女僅存5萬餘款。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳姓女子，將一台空氣清淨機上網拍賣，卻被詐團假冒行員，騙匯共9萬9千元到指定戶頭，之後又要誆騙5萬，陳女察覺有異，向附近銀行詢問，經警方到場協處，成功勸阻保住陳女僅存5萬餘款。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳姓女子，將一台空氣清淨機上網拍賣，卻被詐團假冒行員，騙匯共9萬9千元到指定戶頭，之後又要誆騙5萬，陳女察覺有異，向附近銀行詢問，經警方到場協處，成功勸阻保住陳女僅存5萬餘款。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 空氣清淨機

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