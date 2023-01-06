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高雄郵差送信遭3隻獒犬群起攻擊 傳意外已非首次

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

今天下午，高雄杉林區陳姓郵差到公明巷一帶送信，送至一戶人家，突然遭該戶飼主養的3隻獒犬攻擊，郵差四肢都遭咬傷，當場濺血，目前被送往旗山醫院治療，無生命危險。據了解，該戶飼主的藏獒咬傷人，已非首次，兩年前以8萬元與傷者和解，這次受傷的陳姓郵差目前則仍未對飼主提告。

今天下午1時許，陳姓郵差送信至杉林區公明巷某戶人家，當時庭院外住家大門未關上，郵差走入要通知收信，未料，該戶人家平日關住3隻藏獒的鐵柵門竟然開著，身長約170公分的3隻藏獒，陸續朝郵差猛衝過來，啃咬他的四肢，當場濺血。

警消獲報到場，緊急將陳姓郵差送往附近旗山醫院，幸無生命危險，目前仍在院，將先委由郵局主管與飼主商量賠償事宜。

據了解，該戶人家飼養的藏獒咬傷人，已經不是第一次，上次約莫是在2年前，當時傷者與飼主以8萬元和解，沒想到意外又再度發生。

警方表示，飼主平日會將狗關在柵欄內，今天疑似未注意，讓關狗的小門，與外頭人進出的大門同時開啟，又遇郵差恰好來送信，才釀出這起事故。

該戶人家大門走進，就會看到關住獒犬的柵欄。記者林品君／翻攝
該戶人家大門走進，就會看到關住獒犬的柵欄。記者林品君／翻攝
郵差機車就停在該戶人家門口，走進去就遭獒犬撲上啃咬。記者林品君／翻攝
郵差機車就停在該戶人家門口，走進去就遭獒犬撲上啃咬。記者林品君／翻攝

郵差 藏獒

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