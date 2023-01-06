宜蘭罕見大規模電子遊藝賭場 分局偽裝宣導突擊破獲

宜蘭縣警局宜蘭分局數月前接獲報案，稱轄內有大型賭博電玩，地檢署與分局蒐證偵查，昨日下午出動112名警力，前往中山路上的某電子遊藝場，當場查獲26名賭客、3名員工，查扣150台賭博機台、賭資149萬元、代幣與保管券、監視器等證物。

宜蘭分局指出，數月前有民眾報案，指稱中山路湯姆熊電子遊藝場內，有賭博情形，分局上報地檢署，由洪景明檢察官指揮，經過半年左右的搜查，昨日下午3時許出動大批警力，偽裝成「重要節日宣導」，降低業者戒心，進入遊藝場後迅速制伏賭客與相關人員。

警方現場查獲26名賭客、2名換錢人員與一名員工（副店長），並查扣賭資149萬元、多枚代幣及數百張代幣保管券、150台賭博機台、159片IC板與監視器等證物，通知黃姓負責人到案說明，警詢後依刑法賭博罪、電子遊戲場業管理條例移送地檢署偵辦。

據警方調查，賭客可以2500元台幣對1500元代幣的比例兌換，將現金換成代幣與保管券進行賭博，增加警方蒐證的難度。現場繳獲的帳簿顯示，賭場每日營收數萬到數十萬元不等。警方表示，近年賭博大都轉為線上，本案是罕見的大規模實體賭博。