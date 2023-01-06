高雄燒肉屋起火客人嚇逃 波及變電箱 珠寶店女員工嚇傻
高雄市左營區明誠二路一家燒肉屋，今天中午傳出火警，疑一樓排煙機起火燃燒，客人烤肉烤到一半嚇得逃出，消防局獲報出動搶救，火勢一度波及變電箱，造成一旁的珠寶店大門無法開啟，3女店員嚇得忘了可從後門逃，直到消防員破壞門鎖才逃離。
警消指出，位於高市左營區明誠二路一間燒肉屋，今天中午12時25分許傳出火警，出動27車44人前往搶救，火勢一度波及路邊變電箱，當時燒肉屋正在營業，店內有客人烤肉烤到一半，嚇得奪門逃出。
由於火煙造成變電箱線路短路，導致一旁珠寶店電動門無法開啟，店內3名女員工嚇得忘了可從店內後門逃出，消防員見有人受困其中，以破壞機具破壞大門門鎖，讓嚇得花容失色的女店員逃出店外，幸無人受傷，僅虛驚一場；詳細起火原因由消防局火調科人員調查。
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