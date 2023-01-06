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彰化孵蛋場疑保暖器走火 剛出生30隻小雞葬身惡火
彰化縣溪湖鎮一處住宅今天近8點發生火災，幸好裝置住宅用火災警報器響聲大作，屋主通報119趕到，消防隊員不到25分鐘撲滅火勢，但剛孵化約30隻小雞已葬身惡火中，另有100個雞蛋加熱孵化中因斷電無法孵化。初步不排除是電線走火。
「火災、火災，發生火災。火燒厝，緊走。」溪湖鎮大溪路一處民宅今天上午7點56分失火，屋主聽到住警器警報，走進住宅後半部加建房舍，發現二樓孵化小雞的孵化區失火燃燒，連忙通知消防局派員救災。
消防局第三大隊、溪湖消防分隊等6個消防分隊，出動消防車13輛、消防人員24人、救護車1輛趕到，消防隊員進入孵蛋場撲滅起火燃燒區域，火災發生原因有待鑑識調查。
洪姓業者告訴消防人員，天氣冷，他開保暖電器為上千隻小雞、小鴨保溫，疑似保暖電器電線走火，燒死約30隻剛孵出的雛雞，近百個加熱孵化中的雞蛋在另一區，因火災斷電無法繼續孵化，初估燒燬電器和孵化設備約50萬元。
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