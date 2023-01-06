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屏東高樹驚傳凶殺案！31歲男子陳屍租屋 現場有打鬥痕跡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣高樹鄉建興村今驚傳凶殺案，31歲范姓移工陳屍租屋處，現場有打鬥痕跡，警方拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉建興村今驚傳凶殺案，31歲范姓移工陳屍租屋處，現場有打鬥痕跡，警方拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉今驚傳凶殺案，里港警分局今上午7點25分接獲報案，高樹鄉建興村移工宿舍內，發現一名31歲越南籍范姓移工已明顯死亡，現場有打鬥痕跡，死者身上疑有多處遭棍棒毆打痕跡，遭他殺之嫌，警方已成立專案小組擴大偵辦中，案發原因仍待釐清。

【中央社／屏東縣6日電】

今天上午7時許，越南籍范姓男子被發現陳屍在屏東縣高樹鄉的租屋處，警方封鎖現場蒐證，發現有打鬥痕跡，認有遭他殺之嫌，已鎖定嫌犯追緝中。

屏東縣政府里港警分局偵查隊副隊長王碩賢接受媒體聯訪指出，今天上午7時許獲報，高樹鄉建興村某處有民眾陳屍租屋處，趕抵現場，發現31歲的越南籍范姓男子已經明顯死亡。

王碩賢表示，封鎖現場進行蒐證，現場有打鬥痕跡，有遭他殺之嫌，成立專案小組，目前已鎖定犯嫌正追緝中，詳細案發原因仍待釐清。

屏東縣高樹鄉建興村今驚傳凶殺案，31歲范姓移工陳屍租屋處，現場有打鬥痕跡，警方拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉建興村今驚傳凶殺案，31歲范姓移工陳屍租屋處，現場有打鬥痕跡，警方拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝

移工 屏東縣 越南

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