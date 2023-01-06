校園失火？ 70米消防雲梯車高樓救援 新竹縣消防演練逼真

新竹縣消防局今天在仰德高中舉辦火災消防演練，出動全國僅有4部的70公尺高雲梯車加入救災，場面逼真。圖／新竹縣政府提供 新竹縣119勤務演習暨消防節防火宣導活動，今天在仰德高中登場，出動20輛各式消防車、190人參加，模擬仰德高中校內教室發生火災，強化校園災害搶救技能，不僅出動無人機指揮救難，還有全國僅有4部的70公尺高雲梯車加入救災，場面十分逼真。

竹縣消防局第一大隊動員20輛消防車、190人投入防災演習；活動模擬學校教室發生火警，透過警衛確認火災並立即撥打119報案，校方則組自衛消防編組隊，實施初期滅火、通報聯繫、人員疏散避難等應變作為，以實戰經驗強化校園災害搶救。

消防局和支援單位也共同參與演練，像是出動無人機指揮救難，還有全台僅4輛的70米消防雲梯車，可以救援高樓受困者等，整場演習精實逼真。

新竹縣消防局長陳中振表示，火災發生時火勢燃燒迅速，往往伴隨大量濃煙與高溫，危險性極高，因此除了落實災害預防工作，盡可能降低火災發生機會外，火災發生時的應變格外重要。這次演練重點包含初期滅火操作、加強災害訊息通報、避難疏散引導、安全防護演練、緊急救護處置及消防安全設備自主檢查。

新竹縣長楊文科也到場觀摩，肯定演習精實逼真，是強化自衛消防編組演練及火災搶救應變能力的示範，並頒發加菜金與感謝狀勉勵打火兄弟。