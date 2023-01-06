快訊

影／台中火警5死傳點火燒蛇 獨活屋主依現住放火罪法辦

扯下高中女生內褲當街赤裸凌虐 惡男18年後判5年

不等新竹棒球場4月驗收搶先揭弊 高虹安是怕背黑鍋？

校園失火？ 70米消防雲梯車高樓救援 新竹縣消防演練逼真

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

新竹縣消防局今天在仰德高中舉辦火災消防演練，出動全國僅有4部的70公尺高雲梯車加入救災，場面逼真。圖／新竹縣政府提供
新竹縣消防局今天在仰德高中舉辦火災消防演練，出動全國僅有4部的70公尺高雲梯車加入救災，場面逼真。圖／新竹縣政府提供
新竹縣119勤務演習暨消防節防火宣導活動，今天在仰德高中登場，出動20輛各式消防車、190人參加，模擬仰德高中校內教室發生火災，強化校園災害搶救技能，不僅出動無人機指揮救難，還有全國僅有4部的70公尺高雲梯車加入救災，場面十分逼真。

竹縣消防局第一大隊動員20輛消防車、190人投入防災演習；活動模擬學校教室發生火警，透過警衛確認火災並立即撥打119報案，校方則組自衛消防編組隊，實施初期滅火、通報聯繫、人員疏散避難等應變作為，以實戰經驗強化校園災害搶救。

消防局和支援單位也共同參與演練，像是出動無人機指揮救難，還有全台僅4輛的70米消防雲梯車，可以救援高樓受困者等，整場演習精實逼真。

新竹縣消防局長陳中振表示，火災發生時火勢燃燒迅速，往往伴隨大量濃煙與高溫，危險性極高，因此除了落實災害預防工作，盡可能降低火災發生機會外，火災發生時的應變格外重要。這次演練重點包含初期滅火操作、加強災害訊息通報、避難疏散引導、安全防護演練、緊急救護處置及消防安全設備自主檢查。

新竹縣長楊文科也到場觀摩，肯定演習精實逼真，是強化自衛消防編組演練及火災搶救應變能力的示範，並頒發加菜金與感謝狀勉勵打火兄弟。

此外，演習現場設有闖關遊戲攤位，希望以寓教於樂方式，讓民眾和學生學習CPR自救、火災初期滅火器的使用，另也特別設置地震體驗車，讓民眾了解不同地震震度來襲時的效應，並了解應變措施。

消防人員模擬執行火災救援任務。圖／新竹縣消防局提供
消防人員模擬執行火災救援任務。圖／新竹縣消防局提供
竹縣消防局模擬學校教室發生火警，執行一系列救災演練。圖／新竹縣消防局提供
竹縣消防局模擬學校教室發生火警，執行一系列救災演練。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣長楊文科（前排左二）到場觀摩，肯定演習精實逼真，並頒發加菜金勉勵打火兄弟。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（前排左二）到場觀摩，肯定演習精實逼真，並頒發加菜金勉勵打火兄弟。圖／新竹縣政府提供
新竹縣消防局今天在仰德高中舉辦火災消防演練，出動全國僅有4部的70公尺高雲梯車加入救災，場面逼真。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局今天在仰德高中舉辦火災消防演練，出動全國僅有4部的70公尺高雲梯車加入救災，場面逼真。圖／新竹縣消防局提供
火災緊急救護處置模擬演練。圖／新竹縣消防局提供
火災緊急救護處置模擬演練。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局今天在仰德高中舉辦火災消防演練，消防人員執行鐵門破壞鳩災模擬。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局今天在仰德高中舉辦火災消防演練，消防人員執行鐵門破壞鳩災模擬。圖／新竹縣消防局提供

火災 演習 新竹

延伸閱讀

影／台中火災5死 倖存屋主幸有「救命恩人鄰居」將他拉到安全處

台中大里火災5死…傳是「拿高粱點火驅蛇」檢方將訊問屋主釐清真相

「這4點」讓賴清德投身參選黨主席 今赴竹縣政見發表

基隆統計去年火災案件 件數、財損和傷亡都比前年下降

相關新聞

桃園台61聯結車翻落5層樓高架橋 駕駛命大還能自行脫困

桃園市觀音區台61線今天上午8時傳嚴重車禍，65歲鄧姓男子駕駛的聯結車不明原因在南下47.3公里處衝破右側護欄，翻落4、...

校園失火？ 70米消防雲梯車高樓救援 新竹縣消防演練逼真

新竹縣119勤務演習暨消防節防火宣導活動，今天在仰德高中登場，出動20輛各式消防車、190人參加，模擬仰德高中校內教室發...

讚警速破詐團囚禁案 5嫌2交保3請回 張善政批：檢調是否太輕易放人？

桃園楊梅昨破獲詐團5嫌囚禁5名被害人囚禁案，前幾天也發生「黑人」郭信一槍擊案，桃園市長張善政今也特地前往楊梅警分局慰勞員...

影／7旬婦險匯24萬急哭了 暖警出手保住老本還讓她靠肩膀

高雄70歲林姓婦人日前接獲詐騙集團假冒檢察官來電，謊稱涉入刑案，需查封戶頭，若想保住存款，必須把錢匯往指定帳戶；林婦聽聞...

宜蘭檢警昨破獲大型賭博電玩 150台機台近年罕見

宜蘭縣警局宜蘭分局數月前接獲報案，稱轄內有大型賭博電玩，地檢署與分局蒐證偵查，昨日下午出動112名警力，前往中山路上的某...

妙齡女深夜敲金屬！魔音穿腦擾鄰2周 住戶崩潰：睡不著

桃園市桃園區育樂街近日深夜常傳不明金屬敲擊聲響，尖銳刺耳音頻讓周邊不少住戶崩潰難眠，警方雖查出聲音來源是某公寓林姓女子所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。