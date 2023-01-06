讚警速破詐團囚禁案 5嫌2交保3請回 張善政批：檢調是否太輕易放人？

桃園市長張善政（中）今前往楊梅警分局慰勞，讚員警迅速破獲詐團囚禁案。圖／楊梅警分局提供 桃園楊梅昨破獲詐團5嫌囚禁5名被害人囚禁案，前幾天也發生「黑人」郭信一槍擊案，桃園市長張善政今也特地前往楊梅警分局慰勞員警，表揚迅速於報案20分鐘後破獲囚禁地並救出被害人，張善政認為5嫌2人1萬交保，3人無保請回，想請教檢調是不是太輕易就放走人犯了，好不容易抓到，是不是太姑息縱容犯罪。

44歲張姓被害人被囚禁於楊梅火車站附近的大樓內，趁嫌犯睡著後趁機逃出求援，員警迅速於20分鐘抵達現場救出其餘4名被害人，並逮捕5名嫌犯，警詢後移送桃園地檢署辦。

張善政今將所有行程延後，第一站抵達楊梅警分局慰勞破案員警，張善政致詞表示，據他了解2人1萬交保，3人無保請回，想請教檢調是不是太輕易就放走人犯了，好不容易抓到是不是太姑息縱容犯罪。

張善政平鎮受訪指出，楊梅分局處理得相當好，可以感受到員警的警覺性非常高，被擄的5名被害人中，一個人逃脫去報案後，20分鐘內警方就到現場破門而入，把詐騙集團繩之以法，救出被拘禁不幸的這些民眾。

張善政說，倒不是說桃園的治安有沒有問題，而是看到警方在面對這些事情的時候，警覺性及積極度非常的夠，在這樣的情況下，桃園的治安會愈來愈好。