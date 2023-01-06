債務糾紛狹路相逢 台南5男刀槍衝突被逮送辦
台南劉姓男子向曾姓男子借款20萬元未還，昨晚雙方在北區狹路相逢，劉男持刀和持瓦斯槍、鎮暴槍的曾男等4人起衝突後鳥獸散，警方獲報後今天陸續逮捕涉案人，5人全數送辦。
台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，25歲劉男3年前向38歲曾男借款新台幣20萬元購車未還，雙方昨晚9時許各自駕車前往北區和緯路一家飲料店時狹路相逢，爆發衝突。
曾男等4人持瓦斯槍、鎮暴槍攻擊劉男，劉男不畏對方人多勢眾，也持刀對抗，雙方各受輕傷，曾男等人揚言押走劉男後逃離，劉男隨後向警方報案。
警方獲報後，今天凌晨1時在北區西門路、立賢路口攔截逮捕曾男、35歲邱男，且起出2包大麻、1鎮暴槍、1空氣槍、7支鋼瓶及4袋鋼珠彈，循線逮捕共犯39歲蔡男、36歲陳男，訊後連同劉男共5人依毒品、妨害秩序、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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