影／7旬婦險匯24萬急哭了 暖警出手保住老本還讓她靠肩膀
高雄70歲林姓婦人日前接獲詐騙集團假冒檢察官來電，謊稱涉入刑案，需查封戶頭，若想保住存款，必須把錢匯往指定帳戶；林婦聽聞，嚇得趕緊前往銀行，行員察覺有異報警，經警方暖心解說，才恍然大悟，她還不禁流淚，攀在員警肩膀上，感謝警察相助才保住24萬元存款。
楠梓警分局右昌派出所1月3日中午11時許，接獲轄內銀行報案稱，有一名婦人神色驚慌，要將臨櫃清空戶頭，並將存款匯到指定的帳戶，但問及目的卻又無法清楚說明，請警方到場關切。
警獲報到場，得知林婦日前接到詐騙集團假冒檢察官來電，佯稱她涉入刑案，要查封帳戶，並要求要到銀行臨櫃清空戶頭，並依指示把存款匯到指定的帳戶。
林婦還向警方出示匯款對象LINE的大頭貼，員警立刻發現，這是常見的「假冒檢警」的詐術，還向她說明，詐團常用同一檢察官頭像照片及名稱，還說，檢察官很忙，不會直接打給民眾。
經警方及銀行人員耐心解說，林婦才恍然大悟，並放下忐忑的心情，還不禁流淚，攀在員警肩膀上，還哽咽說著自己沒涉案，並不斷向警方道謝，讓她掃除心中的焦慮，並保住24萬元積蓄。
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