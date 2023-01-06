影／全大運拳擊五連霸選手甘家葳拍影片 教你杜絕假交友真詐騙
新北市中和警分局宣導民眾防制詐騙觀念，與全大運拳擊五連霸選手甘家葳合作，拍攝「假交友真詐騙的3大徵兆」宣導影片，教導民眾遇到網路交友詐騙時要如何一一擊破。
中和警分局為宣導民眾防制詐騙觀念，配合內政部頒訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』宣導教育執行策略」，結合112年加強重要節日安全維護工作開展之際，邀請「亞運拳擊代表隊」和「全大運拳擊競賽5連霸」選手，目前就讀輔大研究所碩士班甘家葳，代言講解「假交友真詐騙的3大徵兆」。
甘家葳表示，網路或手機大頭貼多為帥哥、美女照，佯稱自己在國外工作，短時間內無法返台，交往沒多久後便會以家裡有變故、退休、共組家庭為由找你借錢、投資。他說，若網路交友遇到借錢、投資這些狀況時，要記得「見面再談，匯錢免談」，一有疑問，就要向165反詐騙專線諮詢。
中和警分局呼籲民眾過年期間，「防竊」警方提供申請巡邏服務，民眾舉家外出就可安心出遊；「防搶」提領巨額可以向警方申請護鈔，「防詐騙」任何投資都要透過合法管道，標榜穩賺不賠、高獲利，就是詐騙。不要把自己賺的辛苦錢，任意交到別人手中。
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