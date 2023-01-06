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金門大橋有狀況？ 警方與烈嶼郵局在橋上防搶演練引注目
金門大橋在去年10月通車，金城分局昨日與烈嶼郵局共同辦理防搶演練，並將場景移到金門大橋上，由於演練過程逼真，引起民眾圍觀，不少人還以為真的有搶案，直說「真蠢，在小金門哪能跑得掉」。
金城分局今天表示，這場防搶演練模擬民眾至烈嶼郵局櫃檯領錢，遭遇歹徒持槍進入郵局內，並高喊「搶劫、年節到了、沒錢過年、來這裡搶一筆好過年」，直接從櫃檯將行員欲交給民眾領取之現金50萬元搶走，並坐上接應之車輛往金門大橋方向駛去。
警方接獲報案後，通報線上各巡邏警網在金門大橋兩端設置攔截點，逐一盤查過往人、車，最後警方在金門大橋烈嶼端，發現歹徒行蹤，終以優勢警力壓制，順利將2名搶匪緝獲，由於演練過程逼真，引起不少民眾圍觀。
金城分局表示，該分局於春節期間除舉辦防搶演練，加強金融業者自我防衛能力及執勤員警熟練處置狀況外，也針對該些處所妥適規畫巡邏、守望等勤務部署，並辦理安全檢測及協助自衛編組演練，以強化轄內各金融機構安全。
警方也提醒，春節將至，鑑於春節期間各金融機構及財務匯集處所均有大量資金匯入，民眾亦會提領大量現金，易成為歹徒覬覦下手目標，而發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件，影響社會治安。
金城分局表示，警政署規劃自112年1月1日22時起至1月30日24時止，為期30天，展開加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，警方將於春節連假期間，全方位守護民眾外出居家安全。
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