影／新北樹林宮廟醉後口角制止不聽 辱罵還咬傷員警 6人法辦

新北市樹林區田尾街一宮廟空地，昨天（5日）晚上15人群聚喝酒，未料酒過三巡，王、陳兩男卻互起口角丟擲酒杯。警方獲報到場勸阻，在場15人不予理會，不但穢語嗆罵還動口咬傷員警，經派出所長對空鳴開一槍才喝止，隨後帶回滋事6人，警詢後依妨害公務送辦。

經調查，昨天晚上近8時許，一群15人，聚集在新北市樹林區田尾街一宮廟空地喝酒聊天，期間，王男（33歲）、陳男（40歲）因係口角爭執，雙方互擲酒杯，眾人見狀紛紛趨前勸阻不成，附近民眾聽到吵架聲響，趕緊報警協處。

警方獲報派員到場勸阻，在場15位民眾並不領情，其中當事人王男、及另名王姓男子（37歲）不願配合，持續穢語嗆罵員警，警方欲上前逮捕王男時，王姓女子（36歲）竟張口咬傷員警，陳男（40歲）、周男（40歲）、羅男（65歲）也衝前與警一番拉扯推擠。

眼看場面快要失控，柑園派出所長黃耀億立即喝令並對空鳴開一槍，這才壓制這群人囂張氣焰，將滋事王男（33歲）、王男（37歲）、王女（36歲）、陳男（40歲）、周男（40歲）、羅男（65歲）等6人帶回偵辦，警詢後分別依刑法妨害公務罪嫌移送3位王姓民眾；另陳、周、羅3男則依社維法函送法辦。