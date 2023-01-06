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打110只聞女子哭泣聲 板警火速定位追蹤找回離家協尋女

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局110勤務指揮中心昨天接獲一通報案電話，卻只傳來女子哭泣聲，因發話位置在板橋區，板橋警分局信義派出所長柯順雄（右）火速定位追蹤，兩小時後找回彭姓女子，由家屬帶返家。記者王長鼎／翻攝
新北市警局110勤務指揮中心昨天接獲一通報案電話，卻只傳來女子哭泣聲，因發話位置在板橋區，板橋警分局信義派出所長柯順雄（右）火速定位追蹤，兩小時後找回彭姓女子，由家屬帶返家。記者王長鼎／翻攝
新北市警局110勤務指揮中心昨天接獲一通報案電話，卻只傳來女子哭泣聲，因發話位置在板橋區，板橋警分局信義派出所長柯順雄火速定位追蹤，兩小時後找回離家且有意尋短的彭姓女子，由家屬帶返家照顧，及時挽救一條寶貴生命。

昨天上午10時47分，新北市警局勤務指揮中心接獲一通報案電話，但電話那端僅傳來女子不斷啜泣哭聲，不久即掛斷電話，為免發生意外，警方依報案電話查出報案人身分為設籍樹林區的38歲彭姓女子，依發話基地台最後位置在板橋區國慶路，立即通報轄區板橋分局信義派出所前往協尋，並通知樹林警方找尋彭女人確認狀況。

樹林警方昨天下午1時許找到彭女母親，彭母表示，日前已離職的女兒，疑似有情緒困擾，並說電話一直被監控，有想不開等情事，並報案協尋。

板橋警分局信義所長柯順雄獲報，利用基地台定位過濾線索並鍥而不捨沿路訪查，並鎖定失蹤人可能於新北市立圖書館總館內，經過逐層尋找，昨天下午2時在館內7樓尋獲緊急協尋失蹤人彭女，經檢視無外傷但並表示，心情不好有會想跳樓念頭。

彭母感謝警方能以家屬的同理心全力以赴並很快順利找到女兒。板橋警分局長許芳毅表示，年關將近，警察能體會失蹤者家屬焦急尋找親人的迫切心情，對於在社會角落仍有許多失蹤人口還未能返家，警察將繼續全力以赴，也請家中有失蹤人口者，能就近至派出所報案協尋，讓他們盡早找到回家的路。

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新北市警局110勤務指揮中心昨天接獲一通報案電話，卻只傳來女子哭泣聲，因發話位置在板橋區，板橋警分局信義派出所長柯順雄火速定位追蹤，兩小時後找回彭姓女子。記者王長鼎／翻攝
新北市警局110勤務指揮中心昨天接獲一通報案電話，卻只傳來女子哭泣聲，因發話位置在板橋區，板橋警分局信義派出所長柯順雄火速定位追蹤，兩小時後找回彭姓女子。記者王長鼎／翻攝

失蹤 警察

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